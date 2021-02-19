Бизнес предупредил о подорожании еды из-за повышения себестоимости упаковки
Руспродсоюз (РПС), в который входят свыше 400 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, направил письмо руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой проверить обоснованность увеличения стоимости пластиковых упаковок, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
В письме говорится, что с конца прошлого года производители стали получать предупреждения о повышении цен на пластиковую упаковку примерно на 10-15%. Так, «Технопарк-Флекс», завод «Протей» и «Данафлекс-Нано» сообщили своим контрагентам о росте стоимости изделий на 5-15%, компании «Пище-Поли-Пласт» и «Комус-Упаковка» заявили о подорожании на 10%.
Поставщики объяснили изменения увеличением стоимости приобретаемого сырья. По их утверждению, с июня 2020 г. полиэтилен подорожал на 25–30% — с 78 до 115 тыс. руб. за тонну.
Увеличение стоимости упаковки, на которую приходятся около 30% в доле производства пищевой продукции, приведет к повышению себестоимости производства многих продуктов, предупредил заместитель председателя правления РПС Дмитрий Леонов. «Стоимость упаковки — один из факторов, повлиять на которые производители продуктов не могут», — сообщили участники союза.
Как отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, в период действия ограничений, связанных с пандемией, переработчики снизили объемы закупки полимеров и запасов изделий, а теперь не успевают произвести нужное количество. В «Сибуре» пояснили при этом, что цены выросли из-за увеличения спроса на полимеры и роста цен на сырье для нефтехимии, которое привязано к мировым котировкам углеводородов.
В ФАС, комментируя обращение бизнеса, пообещали «принять меры реагирования в случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства». С ситуацией знакомы также Минпромторг и Минсельхоз.