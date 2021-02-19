Бизнес предупредил о подорожании еды из-за повышения себестоимости упаковки

Как отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, в период действия ограничений, связанных с пандемией, переработчики снизили объемы закупки полимеров и запасов изделий, а теперь не успевают произвести нужное количество. В «Сибуре» пояснили при этом, что цены выросли из-за увеличения спроса на полимеры и роста цен на сырье для нефтехимии, которое привязано к мировым котировкам углеводородов.