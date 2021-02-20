Крупнейшие российские банки сократили вознаграждения членам правлений
Крупнейшие по размеру активов банки России снизили размер вознаграждений членам правления от 5,7 до 48,03% согласно рекомендациям Центробанка, сообщает «Коммерсантъ» на основе ежеквартальных отчетов кредитных организаций.
Эта мера затронула около 15 банков. Больше всех сократил вознаграждения в 2020 г. Совкомбанк, их общая сумма составила 880,8 млн руб. (-48,0% по отношению к 2019 г. ). На втором месте — «Юникредит» со 198,1 млн руб. (-34,2%), а на третьем по падению размеров вознаграждения правления оказался Росбанк с 276,8 млн руб. (-23,5%). Далее идет ВБРР с 207,7 млн руб. (-14,8%), а замыкает пятерку по этому показателю ВТБ 1, 927 млрд руб. (-13,5%).
Московский кредитный банк занял шестое место по снижению объемов вознаграждений с 654,8 млн руб. за 2020 г. (-11,4%), на седьмом — Газпромбанк с 3, 996 млрд руб. (-8,8%). «ФК Открытие» выплатило членам своего правления в 2020 г. 1,007 млрд руб. (-7,9%). На девятом месте по падению вознаграждений оказался Райффайзенбанк с 477,1 млн руб. (-6,6%). Десятку замкнул Сбербанк. В 2020 г. он выплатил своим членам правления самую большую из российских банков сумму вознаграждения — 5, 962 млрд руб., но она оказалась меньше на 5,7%, чем в 2019 г.
Ряд банков из топ-15 по величине активов также снизили выплаты своим членам правления в 2020 г., но не привели точных данных. Исключением из этого тренда оказались Россельхозбанк и Альфа-банк. Там выплаты выросли на 26,5% и 7,5% соответственно.
В ВТБ, Совкомбанке и «ФК Открытие» сокращение связали с урезанием премий на фоне пандемии коронавируса и ее последствий. Выплаты дивидендов и других бонусов в ВТБ, Совкомбанке рассчитывают восстановить в прежнем объеме после того, как стабилизируется ситуация в российской экономике. В других кредитных организациях ситуацию не пояснили. Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что в 2021 г. в целом размеры выплат членам правления банков вырастут.