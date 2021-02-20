Крупнейшие российские банки сократили вознаграждения членам правлений

Московский кредитный банк занял шестое место по снижению объемов вознаграждений с 654,8 млн руб. за 2020 г. (-11,4%), на седьмом — Газпромбанк с 3, 996 млрд руб. (-8,8%). «ФК Открытие» выплатило членам своего правления в 2020 г. 1,007 млрд руб. (-7,9%). На девятом месте по падению вознаграждений оказался Райффайзенбанк с 477,1 млн руб. (-6,6%). Десятку замкнул Сбербанк. В 2020 г. он выплатил своим членам правления самую большую из российских банков сумму вознаграждения — 5, 962 млрд руб., но она оказалась меньше на 5,7%, чем в 2019 г.