Ozon запустил экспресс-доставку готовой еды
Ozon запустил в своем сервисе Ozon Express доставку готовой еды, первым партнером по новому ассортименту стала «Азбука вкуса», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
Сейчас ассортимент включает готовую еду собственного производства «Азбуки вкуса», в частности, завтраки, супы, вторые блюда, салаты и кондитерские изделия, Цены на них аналогичны тем, что доступны в рознице. «В ближайшее время планируется расширить ассортимент до 300 позиций, среди которых будут также бакалея, фермерские продукты и продукция собственного импорта «Азбуки вкуса», — заверили в Ozon.
В компании добавили, что сейчас у «Азбуки вкуса» три фабрики-кухни в Москве и одна в Санкт-Петербург. Вместе они производят порядка 45 тонн продукции в сутки.
Сервис экспресс-доставки Ozon Express был запущен в октябре 2019 г. в двух районах Москвы. Сейчас он доставляет продукты и другие товары в течение часа по всей столице и в ряду крупных городов Подмосковья. У Ozon Express 8 дарксторов в разных районах столицы, в которых хранится более 22 тыс. товарных наименований в 20 категориях — от свежих фруктов и овощей до гаджетов, лекарств и товаров для автомобилистов.
В 2021 г. сервис расширяет региональную экспансию — первым регионом за пределами столицы и ближнего Подмосковья, где работает Ozon Express, станет Санкт-Петербург.
Ozon – один из крупнейших онлайн-ритейлеров в России. По данным Data Insight, по итогам 2019 г. продажи товаров через торговую площадку компании составили 80,7 млрд руб. По этому показателю она уступает только Wildberries (210,6 млрд руб.) и «Ситилинку» (90,4 млрд руб.). На 30 сентября 2020 г. у онлайн-ритейлера было 11,4 млн активных покупателей (на конец 2019 г. – 7,9 млн человек) и 18 100 продавцов (6400 на конец прошлого года).