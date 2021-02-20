Ozon запустил экспресс-доставку готовой еды

Сервис экспресс-доставки Ozon Express был запущен в октябре 2019 г. в двух районах Москвы. Сейчас он доставляет продукты и другие товары в течение часа по всей столице и в ряду крупных городов Подмосковья. У Ozon Express 8 дарксторов в разных районах столицы, в которых хранится более 22 тыс. товарных наименований в 20 категориях — от свежих фруктов и овощей до гаджетов, лекарств и товаров для автомобилистов.