Ozon займется экспресс-доставкой в регионах
Российский маркетплейс Ozon планирует запустить сервис Ozon Express (доставка продуктов, электроники и товаров повседневного спроса за 1 час) в регионах России, рассказал «Ведомостям» представитель компании.
Изначально сервис экспресс-доставки, который был запущен в октябре 2019 г., покрывал лишь два района Москвы и доставлял продукты питания, детские и зоотовары, лекарства, косметику, бытовую химию и др. Сейчас быстрая доставка доступна по всей Москве и в некоторых районах Подмосковья. Это стало возможным благодаря открытию новых дарксторов на территории — сейчас у компании их восемь.
В 2021 г. сервис планирует региональную экспансию — первым регионом будет Санкт-Петербург, уточнил представитель. Источник, знакомый с планами сервиса, рассказал «Ведомостям», что быструю доставку планируется запустить и в Казани. Другие планируемые регионы для выхода сервиса в компании не раскрывают.
В сентябре 2020 г. Ozon запустил также экспресс-доставку гаджетов: Apple, Xiaomi, Samsung, Huawei и проч. Это позволило значительно увеличить обороты компании в предновогодний период: оборот от продаж в декабре 2020 г. вырос в 9 раз год к году по сопоставимому ассортименту и в 16,5 раза с учетом новых категорий и расширенного ассортимента. Количество заказов в декабре 2020 г. выросло в 8,3 раза, а средний чек превысил 3 тыс. руб., что вдвое больше, чем в декабре 2019 г., сообщил представитель.
«В декабре 2020 г. 42% от общего оборота продаж в Ozon Express пришлось на категории “Электроника” и “Смартфоны и планшеты” — пользователи активно приобретали разнообразные гаджеты и технику в подарок, используя при этом опцию быстрой доставки для их получения», — говорит представитель компании.
Ozon – один из крупнейших интернет-ритейлеров в России. По данным Data Insight, по итогам 2019 г. продажи товаров через торговую площадку компании составили 80,7 млрд руб. По этому показателю она уступает только Wildberries (210,6 млрд руб.) и «Ситилинку» (90,4 млрд руб.). Из отчетности Ozon следует, что за девять месяцев 2020 г. компания получила выручку в размере 66,5 млрд руб. На 30 сентября у интернет-ритейлера было 11,4 млн активных покупателей (на конец 2019 г. – 7,9 млн человек) и 18 100 продавцов (6400 на конец прошлого года).