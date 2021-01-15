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Ozon займется экспресс-доставкой в регионах

Ведомости

Российский маркетплейс Ozon планирует запустить сервис Ozon Express (доставка продуктов, электроники и товаров повседневного спроса за 1 час) в регионах России, рассказал «Ведомостям» представитель компании.

Изначально сервис экспресс-доставки, который был запущен в октябре 2019 г., покрывал лишь два района Москвы и доставлял продукты питания, детские и зоотовары, лекарства, косметику, бытовую химию и др. Сейчас быстрая доставка доступна по всей Москве и в некоторых районах Подмосковья. Это стало возможным благодаря открытию новых дарксторов на территории — сейчас у компании их восемь.

В 2021 г. сервис планирует региональную экспансию — первым регионом будет Санкт-Петербург, уточнил представитель. Источник, знакомый с планами сервиса, рассказал «Ведомостям», что быструю доставку планируется запустить и в Казани. Другие планируемые регионы для выхода сервиса в компании не раскрывают. 

В сентябре 2020 г. Ozon запустил также экспресс-доставку гаджетов: Apple, Xiaomi, Samsung, Huawei и проч. Это позволило значительно увеличить обороты компании в предновогодний период: оборот от продаж в декабре 2020 г. вырос в 9 раз год к году по сопоставимому ассортименту и в 16,5 раза с учетом новых категорий и расширенного ассортимента. Количество заказов в декабре 2020 г. выросло в 8,3 раза, а средний чек превысил 3 тыс. руб., что вдвое больше, чем в декабре 2019 г., сообщил представитель. 

«В декабре 2020 г. 42% от общего оборота продаж в Ozon Express пришлось на категории “Электроника” и “Смартфоны и планшеты” — пользователи активно приобретали разнообразные гаджеты и технику в подарок, используя при этом опцию быстрой доставки для их получения», — говорит представитель компании. 

Ozon – один из крупнейших интернет-ритейлеров в России. По данным Data Insight, по итогам 2019 г. продажи товаров через торговую площадку компании составили 80,7 млрд руб. По этому показателю она уступает только Wildberries (210,6 млрд руб.) и «Ситилинку» (90,4 млрд руб.). Из отчетности Ozon следует, что за девять месяцев 2020 г. компания получила выручку в размере 66,5 млрд руб. На 30 сентября у интернет-ритейлера было 11,4 млн активных покупателей (на конец 2019 г. – 7,9 млн человек) и 18 100 продавцов (6400 на конец прошлого года). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных