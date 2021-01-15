Ozon займется экспресс-доставкой в регионах

В сентябре 2020 г. Ozon запустил также экспресс-доставку гаджетов: Apple, Xiaomi, Samsung, Huawei и проч. Это позволило значительно увеличить обороты компании в предновогодний период: оборот от продаж в декабре 2020 г. вырос в 9 раз год к году по сопоставимому ассортименту и в 16,5 раза с учетом новых категорий и расширенного ассортимента. Количество заказов в декабре 2020 г. выросло в 8,3 раза, а средний чек превысил 3 тыс. руб., что вдвое больше, чем в декабре 2019 г., сообщил представитель.