Акции «Норникеля» подешевели на 4% после ЧП на фабрике
Акции горно-металлургической компании «Норильский никель» в ходе торгов на Московской бирже 20 февраля подешевели более чем на 4% на фоне новостей об аварии на Норильской обогатительной фабрике, которая входит в дочернее предприяти «Норникеля» «Медвежий ручей».
Так, стоимость одной акции компании на открытии сегодняшних торгов составила 27 864 руб. К 14:40 мск цена упала до 26 740 руб. за бумагу.
Об аварии ранее сегодня сообщила пресс-служба «Норникеля». Согласно заявлению, в 4:15 по местному времени в ходе ремонтных работ по укреплению конструкции обрушилось здание пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи. В результате под завалами оказались шесть работников подрядной организации «Норильскникельремонт». Трое из них погибли.
Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил журналистам, что причиной аварии стало грубое нарушение техники безопасности руководством предприятия. «Авария предположительно произошла по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия. В настоящее время ведется расследование. Руководитель фабрики, на которой произошла авария, отстранен от занимаемой должности», — сказал глава компании (цитата по «Интерфакс»).