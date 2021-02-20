Акции «Норникеля» подешевели на 4% после ЧП на фабрике

Об аварии ранее сегодня сообщила пресс-служба «Норникеля». Согласно заявлению, в 4:15 по местному времени в ходе ремонтных работ по укреплению конструкции обрушилось здание пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи. В результате под завалами оказались шесть работников подрядной организации «Норильскникельремонт». Трое из них погибли.