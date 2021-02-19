«Норникель» подтвердил намерение выплатить ущерб от разлива топлива в ₽146 млрд

Минфин сообщил, что взысканная с дочерней компании «Норникеля» сумма будет направлена в резервный фонд правительства, а оттуда на финансирование программ Минприроды. Основной владелец и президент «Норикеля» Владимир Потанин назвал уроком для компании решение суда. «Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с еще большей серьезностью. Наша компания этот урок, я считаю, усвоила», — сказал Потанин в эфире телеканала РБК.