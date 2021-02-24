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«Норникель» приостановил работу двух своих рудников из-за подтопления

Ведомости

«Норникель» частично приостановил деятельность рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления, сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с увеличением водопритока к комплексам водоотлива рудника "Октябрьский", а также руководствуясь правилами техники безопасности и действующим законодательством, компания приняла решение о временной частичной приостановке работы рудника, до прекращения его подтопления», — говорится в сообщении. Компания организовала работы по ликвидации нештатной ситуации.

«Частичная приостановка рудника „Октябрьский» потребовалась в качестве превентивной меры для обеспечения безопасности наших сотрудников», — цитирует пресс-служба вице-президента компании Сергея Дяченко. Он подтвердил, что то же самое сделано и на руднике «Таймырский». Дьяченко добавил, что влияние остановки рудников на прогноз производства металла будет подсчитано после откачки воды и перезапуска добычи.

Из-за новостей о приостановке работы рудников «Октябрьский» и «Таймырский» акции «Норникеля» упали к 19:05 на 7,1% на Мосбирже. К 19:57 цена бумаг стабилизировалась на отметке 24 634 руб. (-5,82%).

20 февраля в ходе ремонтных работ по укреплению конструкции обрушилось здание пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике. В результате под завалами оказались шесть работников подрядной организации «Норильскникельремонт». Трое из них погибли.

Ранее по теме: Акции «Норникеля» подешевели на 4% после ЧП на фабрике

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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