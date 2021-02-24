«Норникель» приостановил работу двух своих рудников из-за подтопления
«В связи с увеличением водопритока к комплексам водоотлива рудника "Октябрьский", а также руководствуясь правилами техники безопасности и действующим законодательством, компания приняла решение о временной частичной приостановке работы рудника, до прекращения его подтопления», — говорится в сообщении. Компания организовала работы по ликвидации нештатной ситуации.
«Частичная приостановка рудника „Октябрьский» потребовалась в качестве превентивной меры для обеспечения безопасности наших сотрудников», — цитирует пресс-служба вице-президента компании Сергея Дяченко. Он подтвердил, что то же самое сделано и на руднике «Таймырский». Дьяченко добавил, что влияние остановки рудников на прогноз производства металла будет подсчитано после откачки воды и перезапуска добычи.
Из-за новостей о приостановке работы рудников «Октябрьский» и «Таймырский» акции «Норникеля» упали к 19:05 на 7,1% на Мосбирже. К 19:57 цена бумаг стабилизировалась на отметке 24 634 руб. (-5,82%).
20 февраля в ходе ремонтных работ по укреплению конструкции обрушилось здание пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике. В результате под завалами оказались шесть работников подрядной организации «Норильскникельремонт». Трое из них погибли.