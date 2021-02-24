«Норникель» приостановил работу двух своих рудников из-за подтопления

«Частичная приостановка рудника „Октябрьский» потребовалась в качестве превентивной меры для обеспечения безопасности наших сотрудников», — цитирует пресс-служба вице-президента компании Сергея Дяченко. Он подтвердил, что то же самое сделано и на руднике «Таймырский». Дьяченко добавил, что влияние остановки рудников на прогноз производства металла будет подсчитано после откачки воды и перезапуска добычи.