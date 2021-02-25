В Wintershall Dea заявили о конкурентоспособности российского газа в Европе
У российского газа на европейском рынке сохраняются конкурентоспособные перспективы, заявил на круглом столе по итогам публикации отчетности компании за 2020 год ответственный за российское направление член правления крупнейшей независимой нефтегазовой компании Европы Wintershall Dea Тило Виланд.
«Российский газ экологически чистый, он имеется в достаточном количестве, поэтому у него есть все шансы, чтобы выдержать конкуренцию с СПГ», — отметил он.
Виланд подчеркнул, что предложение на европейском газовом рынке продолжает снижаться. В частности, о сокращении объемов добычи «голубого топлива» уже объявили Нидерланды. При этом спрос, по оценкам топ-менеджера, как минимум, останется на прежнем уровне.
«Кроме того, достижение амбициозных целей по защите климата возможно только при использовании природного газа и отказе от угля. Для Германии газ имеет особенное значение», — подчеркнул Виланд.
Он отметил заинтересованность Европы в завершении проекта «Северный поток-2». Ранее уверенность в успешной реализации проекта выразил председатель правления компании Wintershall Dea Марио Мерен. При этом Wintershall Dea в ежегодном отчете сообщила о завершении финансирования газопровода «Северный поток — 2». Выплаты по кредиту оператора проекта Nord Stream 2 AG составили 730 млн евро вместо первоначальных 950 млн евро. В рамках сегодняшнего круглого стола Виланд подчеркнул, что выделенной суммы будет достаточно для завершения проекта.