В Wintershall Dea заявили о конкурентоспособности российского газа в Европе

Он отметил заинтересованность Европы в завершении проекта «Северный поток-2». Ранее уверенность в успешной реализации проекта выразил председатель правления компании Wintershall Dea Марио Мерен. При этом Wintershall Dea в ежегодном отчете сообщила о завершении финансирования газопровода «Северный поток — 2». Выплаты по кредиту оператора проекта Nord Stream 2 AG составили 730 млн евро вместо первоначальных 950 млн евро. В рамках сегодняшнего круглого стола Виланд подчеркнул, что выделенной суммы будет достаточно для завершения проекта.