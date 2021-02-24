Германия выступила за сохранение транзита газа в Европу через Украину
Немецкое правительство выступает за то, чтобы Украина даже при запуске газопровода «Северный поток — 2» продолжала осуществлять транзит газа в Европу, заявил в ходе брифинга официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
«Для правительства ФРГ было и остается центральным, чтобы Украина также с «Северным потоком — 2» оставалась страной-транзитером газа. Поэтому мы активно участвовали в том, чтобы при европейском посредничестве Россия и Украина заключили новый договор о транзите», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
При этом заключенный между Москвой и Киевом договор о транзите газа Зайберт назвал «важным сигналом для обеспечения безопасности европейского энергообеспечения». Ранее США назвали «Северный поток — 2» «угрозой энергетической безопасности» Европы.
В конце 2019 г. Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию последней. В частности, «Газпром» должен забронировать мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком на 5 лет: в 2020 г. — 65 млрд куб. м, в 2021–2024 гг. — по 40 млрд куб. м ежегодно.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». Сейчас в территориальных водах Дании достраиваются последние 100 км газопровода, который рассчитывают ввести в эксплуатацию до конца 2021 г.