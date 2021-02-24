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Германия выступила за сохранение транзита газа в Европу через Украину

Ведомости

Немецкое правительство выступает за то, чтобы Украина даже при запуске газопровода «Северный поток — 2» продолжала осуществлять транзит газа в Европу, заявил в ходе брифинга официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Для правительства ФРГ было и остается центральным, чтобы Украина также с «Северным потоком — 2» оставалась страной-транзитером газа. Поэтому мы активно участвовали в том, чтобы при европейском посредничестве Россия и Украина заключили новый договор о транзите», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

При этом заключенный между Москвой и Киевом договор о транзите газа Зайберт назвал «важным сигналом для обеспечения безопасности европейского энергообеспечения». Ранее США назвали «Северный поток — 2» «угрозой энергетической безопасности» Европы.

В конце 2019 г. Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию последней. В частности, «Газпром» должен забронировать мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком на 5 лет: в 2020 г. — 65 млрд куб. м, в 2021–2024 гг. — по 40 млрд куб. м ежегодно.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в обход стран Балтии и Польши в Германию. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций оценивается примерно в $8,5 млрд. Оператором газопровода выступает Nord Stream 2 AG, принадлежащий «Газпрому». Сейчас в территориальных водах Дании достраиваются последние 100 км газопровода, который рассчитывают ввести в эксплуатацию до конца 2021 г.

Ранее по теме: «Газпром» и «Нафтогаз» подписали соглашение о транзите российского газа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных