Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

«Детский мир» может направить 4,5 млрд рублей на дивиденды

Ведомости

Чистая прибыль «Детского мира» за IV квартал 2020 г. составила 4,5 млрд руб., менеджмент компании рекомендует совету директоров направить эти средства на выплату годовых дивидендов, сообщила генеральный директор «Детского мира» Мария Давыдова.

«Мы ожидаем, что по итогам 4-го квартала 2020 г. чистая прибыль ПАО «Детский мир» по РСБУ составит около 4,5 млрд руб. (+10% год к году). Мы будем рекомендовать Совету директоров и акционерам распределить всю чистую прибыль в качестве годовых дивидендов», — сказала Давыдова, слова которой приводятся на сайте компании.

Объем консолидированной аудированной выручки «Детского мира» в 2020 г. увеличился на 11% до 142,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. года в 128,7 млрд руб. Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,4 раза до 34,8 млрд руб.

В декабре прошлого года «Детский мир» распределил всю чистую прибыль по итогам трех кварталов в качестве промежуточных дивидендов. Их объем составил 3,8 млрд руб. или 5,08 руб. на одну обыкновенную акцию. Общий объем выплаченных дивидендов в 2020 г. увеличился на 11,1% год к году до 7,8 млрд руб., что соответствует 10,58 руб. на одну обыкновенную акцию.

Ранее по теме: В «Детском мире» будет новый гендиректор

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных