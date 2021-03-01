«Детский мир» может направить 4,5 млрд рублей на дивиденды

В декабре прошлого года «Детский мир» распределил всю чистую прибыль по итогам трех кварталов в качестве промежуточных дивидендов. Их объем составил 3,8 млрд руб. или 5,08 руб. на одну обыкновенную акцию. Общий объем выплаченных дивидендов в 2020 г. увеличился на 11,1% год к году до 7,8 млрд руб., что соответствует 10,58 руб. на одну обыкновенную акцию.