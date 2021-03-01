«Детский мир» может направить 4,5 млрд рублей на дивиденды
Чистая прибыль «Детского мира» за IV квартал 2020 г. составила 4,5 млрд руб., менеджмент компании рекомендует совету директоров направить эти средства на выплату годовых дивидендов, сообщила генеральный директор «Детского мира» Мария Давыдова.
«Мы ожидаем, что по итогам 4-го квартала 2020 г. чистая прибыль ПАО «Детский мир» по РСБУ составит около 4,5 млрд руб. (+10% год к году). Мы будем рекомендовать Совету директоров и акционерам распределить всю чистую прибыль в качестве годовых дивидендов», — сказала Давыдова, слова которой приводятся на сайте компании.
Объем консолидированной аудированной выручки «Детского мира» в 2020 г. увеличился на 11% до 142,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. года в 128,7 млрд руб. Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,4 раза до 34,8 млрд руб.
В декабре прошлого года «Детский мир» распределил всю чистую прибыль по итогам трех кварталов в качестве промежуточных дивидендов. Их объем составил 3,8 млрд руб. или 5,08 руб. на одну обыкновенную акцию. Общий объем выплаченных дивидендов в 2020 г. увеличился на 11,1% год к году до 7,8 млрд руб., что соответствует 10,58 руб. на одну обыкновенную акцию.