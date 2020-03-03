В «Детском мире» будет новый гендиректор
Совет директоров крупнейшей в России сети по продаже детских товаров «Детский мир» досрочно прекратит полномочия гендиректора и предправления компании Владимира Чирахова. Заседание назначено на 10 марта, сообщил ритейлер.
Чирахов уходит по собственному желанию, говорит представитель «Детского мира». Причин он не объясняет. Топ-менеджер будет руководить компанией до апреля, а затем возглавит совет директоров, говорится в сообщении ритейлера.
На смену Чирахову придет его заместитель по коммерческой деятельности Мария Давыдова. Контракт с ней будет заключен на три года.
Информация о том, что Чирахов покидает «Детский мир», ходила последние пару лет. Он должен перейти на работу в АФК «Система», которая является крупнейшим акционером «Детского мира» с долей 33,38%, рассказывает один близкий к акционерам «Детского мира» человек. Но «никаких решений по данному вопросу не принималось», добавляет второй. Представитель «Системы» это комментировать отказался.
Чирахов пришел в «Детский мир» в 2012 г. заместителем гендиректора по коммерческой деятельности, в октябре того же года был назначен генеральным директором ритейлера. Именно он вывел компанию из кризиса и превратил ее в крупнейшего продавца детских товаров в России, недосягаемого для конкурентов.
«Детский мир» терпел убытки шесть лет подряд – с 2007 по 2012 г. Стать гендиректором большой и неэффективной компании Чирахов согласился, потому что это был шанс, который выпадает раз в жизни, признавался он в интервью «Ведомостям» в 2015 г: «До меня пять гендиректоров уже погибли в «Детском мире». Менялись они каждый год». Штат был раздут, зарплаты завышены, розница работала по устаревшим технологиям, рассказывал он. «Система» поставила перед Чираховым главную задачу – выйти в прибыль: «Кроме того, они требовали увеличить капитализацию и масштабы бизнеса».
Чирахов урезал рекламный бюджет, сократил расходы на персонал. При нем «Детский мир» провел масштабное обновление магазинов.
В итоге за семь лет с 2012 по 2019 г. количество магазинов сети выросло в 4 раза – с 216 до 842, выручка – почти в 5 раз с 27,6 млрд руб. до 128,8 млрд руб., доля на рынке – почти в 4 раза с 7 до 26%. На конец прошлого года доля онлайн-продаж составляла 15,7%. В прошлом году компания выплатила 7 млрд руб. дивидендов, или половину свободного денежного потока.
Чирахов сделал из убыточного бизнеса безоговорочного лидера рынка детских товаров не только по выручке, но и по эффективности, показателю выручки с квадратного метра и трафика, технологичности и гибкости, а также развитию online-торговли, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Компания под его руководством на первом этапе оптимизировала ассортимент, увеличила оборачиваемость товаров, усилила прямой импорт, сократила штат и издержки. Это позволило выйти в прибыль. Затем компания продолжила усиливать позиции на рынке за счет успешной реконцепции, развития портфеля собственных торговых марок и прямого импорта, запуска новых форматов, ускорения региональной экспансии и выхода на перспективные рынки Казахстана и Белоруссии, ускоренного развития омниканальной модели бизнеса, а также выхода в перспективные смежные товарные категории – в первую очередь на рынок зоотоваров. Компания открыла сеть «Зоозавр».
К заслугам Чирахова можно отнести и выход «Детского мира» на публичные рынки капитала и вторичное размещение акций в прошлом году, говорит нынешний председатель совета директоров «Детского мира», управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков.
Новый гендиректор «Детского мира» Мария Давыдова родилась в 1974 г. Она работала коммерческим директором по направлению «Эксклюзивные контракты и собственные торговые марки» в одной из ведущих дистрибуторских компаний в области товаров повседневного спроса – «НТС градиент» и коммерческим директором по направлению «Товары для дома и отдыха» в компании «Enter Связной». В «Детский мир» Давыдова пришла в 2013 г.
Она обещает продолжить реализацию всех имеющихся стратегических инициатив «Детского мира» в направлении развития эффективной омниканальной бизнес-модели и выхода на новые рынки.
Самое главное для «Детского мира» сейчас – сохранить команду и темпы реализации проектов, говорит Бурмистров. Для решения такой задачи Давыдова подходит оптимально, считает он.