В «Детском мире» будет новый гендиректор

«Детский мир» терпел убытки шесть лет подряд – с 2007 по 2012 г. Стать гендиректором большой и неэффективной компании Чирахов согласился, потому что это был шанс, который выпадает раз в жизни, признавался он в интервью «Ведомостям» в 2015 г: «До меня пять гендиректоров уже погибли в «Детском мире». Менялись они каждый год». Штат был раздут, зарплаты завышены, розница работала по устаревшим технологиям, рассказывал он. «Система» поставила перед Чираховым главную задачу – выйти в прибыль: «Кроме того, они требовали увеличить капитализацию и масштабы бизнеса».