Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

Forbes узнал о требовании инвесторов от Дурова компенсации за вложения в TON

Ведомости

Инвесторы фонда Da Vinci Capital послали основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск в суд против TON Inc. и Telegram Inc., сообщил Forbes со ссылкой на источник, близкий к фонду. Также уведомление направили вице-президенту Telegram Илье Перекопскому и другим топ-менеджерам и юристам TON. Информацию изданию подтвердил собеседник, знакомый с несколькими инвесторами, участвующими в коллективном иске.

По данным издания, в инвесторы требуют компенсации ущерба в размере $100 млн за неудавшийся проект. Они дали компании две недели на компенсацию ущерба — в противном случае они обратятся в суд, добавил собеседник издания.

Источники, близкие к топ-менеджменту Telegram, подтвердили, что компания получила уведомление. Однако, по их данным, сумма требований составляет $20 млн. Совладелец фонда, управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко и Илья Перекопский не ответили на запросы издания. 

В 2018 г. Telegram впервые привлек средства от сторонних инвесторов — $1,7 млрд для запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Однако в конце 2019 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) посчитала, что Telegram фактически предложил инвесторам ценные бумаги, должным образом не зарегистрировав их. Суд встал на сторону SEC и обязал Telegram выплатить штраф в $18,5 млн, а также вернуть инвесторам оставшиеся $1,2 млрд. 12 мая 2020 г. основатель компании Павел Дуров объявил о закрытии TON.

Ранее по теме: Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных