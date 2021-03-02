Forbes узнал о требовании инвесторов от Дурова компенсации за вложения в TON
Инвесторы фонда Da Vinci Capital послали основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск в суд против TON Inc. и Telegram Inc., сообщил Forbes со ссылкой на источник, близкий к фонду. Также уведомление направили вице-президенту Telegram Илье Перекопскому и другим топ-менеджерам и юристам TON. Информацию изданию подтвердил собеседник, знакомый с несколькими инвесторами, участвующими в коллективном иске.
По данным издания, в инвесторы требуют компенсации ущерба в размере $100 млн за неудавшийся проект. Они дали компании две недели на компенсацию ущерба — в противном случае они обратятся в суд, добавил собеседник издания.
Источники, близкие к топ-менеджменту Telegram, подтвердили, что компания получила уведомление. Однако, по их данным, сумма требований составляет $20 млн. Совладелец фонда, управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко и Илья Перекопский не ответили на запросы издания.
В 2018 г. Telegram впервые привлек средства от сторонних инвесторов — $1,7 млрд для запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Однако в конце 2019 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) посчитала, что Telegram фактически предложил инвесторам ценные бумаги, должным образом не зарегистрировав их. Суд встал на сторону SEC и обязал Telegram выплатить штраф в $18,5 млн, а также вернуть инвесторам оставшиеся $1,2 млрд. 12 мая 2020 г. основатель компании Павел Дуров объявил о закрытии TON.