Forbes узнал о требовании инвесторов от Дурова компенсации за вложения в TON

В 2018 г. Telegram впервые привлек средства от сторонних инвесторов — $1,7 млрд для запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Однако в конце 2019 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) посчитала, что Telegram фактически предложил инвесторам ценные бумаги, должным образом не зарегистрировав их. Суд встал на сторону SEC и обязал Telegram выплатить штраф в $18,5 млн, а также вернуть инвесторам оставшиеся $1,2 млрд. 12 мая 2020 г. основатель компании Павел Дуров объявил о закрытии TON.