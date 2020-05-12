Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TONРешение связано с американскими властями
Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Об этом он написал в своем Telegram-канале. В закрытии проекта Дуров обвинил американский суд.
Блокчейн-платформа TON должна была начать работу в октябре 2019 г., однако тогда американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) инициировала судебное разбирательство, требуя признать, что криптовалюта Gram является ценными бумагами. Запуск платформы был перенесен, Дуров пообещал инвесторам вернуть 72% первоначальных инвестиций, если платформа не будет запущена до 30 апреля 2020 г.
Но и 30 апреля запуск платформы пришлось перенести на неопределенный срок из-за судебной тяжбы с SEC. Telegram в этот раз предложила инвесторам выбор – забрать 72% от вложенных в TON и Gram средств или получить 110% от первоначально вложенной суммы к 30 апреля 2021 г. Второй вариант предполагал предоставление займа покупателями Gram.
Получив кредитный договор от Telegram, инвесторы сочли его условия невыгодными, писал Forbes 7 мая. 12 мая издание сообщило об обновленных условиях соглашения – инвесторам в блокчейн-проект Telegram обещали 110% от первоначально вложенной суммы даже при досрочном погашении займа компанией. Но даже после уступки Дурова менее половины инвесторов могли согласиться на такие условия предоставления займа, рассказали изданию покупатели Gram.