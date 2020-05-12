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Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Решение связано с американскими властями
Алена Якушова
Roman Kulik / AP

Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Об этом он написал в своем Telegram-канале. В закрытии проекта Дуров обвинил американский суд.

Блокчейн-платформа TON должна была начать работу в октябре 2019 г., однако тогда американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) инициировала судебное разбирательство, требуя признать, что криптовалюта Gram является ценными бумагами. Запуск платформы был перенесен, Дуров пообещал инвесторам вернуть 72% первоначальных инвестиций, если платформа не будет запущена до 30 апреля 2020 г. 

Запуск блокчейн-платформы TON перенесли на неопределенный срок

Павел Дуров готов вернуть инвесторам 72% вложенных денег

Но и 30 апреля запуск платформы пришлось перенести на неопределенный срок из-за судебной тяжбы с SEC. Telegram в этот раз предложила инвесторам выбор – забрать 72% от вложенных в TON и Gram средств или получить 110% от первоначально вложенной суммы к 30 апреля 2021 г. Второй вариант предполагал предоставление займа покупателями Gram. 

Получив кредитный договор от Telegram, инвесторы сочли его условия невыгодными, писал Forbes 7 мая. 12 мая издание сообщило об обновленных условиях соглашения – инвесторам в блокчейн-проект Telegram обещали 110% от первоначально вложенной суммы даже при досрочном погашении займа компанией. Но даже после уступки Дурова менее половины инвесторов могли согласиться на такие условия предоставления займа, рассказали изданию покупатели Gram. 

Ранее по теме: Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных