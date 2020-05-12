Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Но и 30 апреля запуск платформы пришлось перенести на неопределенный срок из-за судебной тяжбы с SEC. Telegram в этот раз предложила инвесторам выбор – забрать 72% от вложенных в TON и Gram средств или получить 110% от первоначально вложенной суммы к 30 апреля 2021 г. Второй вариант предполагал предоставление займа покупателями Gram.