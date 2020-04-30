Запуск блокчейн-платформы TON перенесли на неопределенный срок

Запуск блокчейн-платформы TON перенесли на неопределенный срокПавел Дуров готов вернуть инвесторам 72% вложенных денег
Павел Дуров предложил вернуть инвесторам 72% вложенных средств, так как блокчейн-платформа TON не начнет работу 30 апреля. Запуск платформы перенесен на неопределенное время, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Telegram.
«К сожалению, в свете недавнего решения окружного суда США, мы не можем выдать вам Gram до 30 апреля», — говорится в письме, которое получили инвесторы проекта.
Первоначально запуск платформы должен был состояться в октябре 2019 г., однако тогда Американская комиссия по ценным бумагам инициировала судебное разбирательство, требуя признать, что криптовалюта Gram является ценными бумагами. Запуск платформы был перенесен, и Дуров пообещал инвесторам вернуть 72% первоначальных инвестиций, если платформа не будет запущена до 30 апреля 2020 г.
В качестве альтернативного варианта Дуров предложил инвесторам возможность получить 110% первоначально вложенной суммы к 30 апреля 2021 г., что на 53% выше той, что они могут получить сейчас.
Telegram продолжает участвовать в обсуждениях с соответствующими органами власти, говорится в письме. Согласно документу, в случае, если соответствующие разрешения не будут получены до 30 апреля 2021 г;, Telegram обещает погасить долг, используя выручку от продажи собственного капитала компании, которая в настоящее время принадлежит ее основателю Павлу Дурову.
В конце апреля 2020 г. Дуров сообщил в официальном блоге Telegram, что сейчас мессенджером пользуются 400 млн пользователей в месяц, а естественный прирост составляет 1,5 млн человек в день.
24 марта 2020 г. суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на ICO в начале 2018 г. Суд согласился с позицией Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
В SEC cчитают, что создатель Telegram Павел Дуров знал и понимал, что «покупатели не захотят заплатить $1,7 млрд, чтобы приобрести криптовалюту Gram просто как средство хранения или передачи стоимости». Поэтому, по версии SEC, Telegram разработал схему, которая позволила бы максимизировать сумму средств, вложенных первоначальными инвесторами, и создал структуру, позволяющую этим покупателям максимизировать выгоду, которую они получают при перепродаже своих токенов на открытых рынках.
Блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) задумывалась Дуровым как глобальная экосистема с собственной криптовалютой (Gram), которой можно будет оплачивать товары и услуги. Дуров рассчитывал, что запуск TON положит начало новой, децентрализованной экономике в интернете, а Gram составит серьезную конкуренцию биткойну и эфириуму – под это создатели платформы привлекли $1,7 млрд инвестиций со всего мира.
Среди известных инвесторов в блокчейн-платформу TON – российские предприниматели Роман Абрамович, Сергей Солонин и Давид Якобашвили, фонды и бизнесмены из Кремниевой долины, азиатские предприниматели и члены фан-клуба Дурова, например голливудский актер Джаред Лето.