Запуск блокчейн-платформы TON перенесли на неопределенный срок

В SEC cчитают, что создатель Telegram Павел Дуров знал и понимал, что «покупатели не захотят заплатить $1,7 млрд, чтобы приобрести криптовалюту Gram просто как средство хранения или передачи стоимости». Поэтому, по версии SEC, Telegram разработал схему, которая позволила бы максимизировать сумму средств, вложенных первоначальными инвесторами, и создал структуру, позволяющую этим покупателям максимизировать выгоду, которую они получают при перепродаже своих токенов на открытых рынках.