Путин призвал учитывать опыт «замерзшего» Техаса при развитии угольной отрасли

Ранее, в середине февраля, в США наступили морозы, установившие около 800 суточных температурных рекордов по стране. Последствием этого стали масштабные перебои с подачей электроэнергии в 14 штатах, так как жители стали включать в домах электронагреватели на полную мощность и система не выдержала. В результате к 16 февраля в штате Орегон без электроснабжения осталось более 230 тыс. человек, в Кентукки — почти 145 тыс., в Луизиане — более 115 тыс., в Западной Вирджинии — почти 100 тыс. В Техасе же, по данным портала Poweroutage.us, ситуация была наиболее драматичной: доступа к электричеству не было у 4,3 млн жителей.