Путин призвал учитывать опыт «замерзшего» Техаса при развитии угольной отрасли
Необходимо проработать все возможные сценарии развития угольной отрасли с учетом ситуации в американском штате Техас, где из-за резкого похолодания без электричества остались несколько миллионов человек, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли.
Глава государства отметил, что некоторые долгосрочные прогнозы по тому, как будет развиваться мировой угольный рынок, предполагают его существенное сжатие. Это может произойти в том числе из-за технологических изменений, таких как использование альтернативных видов топлива, добавил он.
«Что с этим происходит, мы тоже знаем: сейчас Техас замерз, когда холода были. А отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Может быть, это тоже внесет свои коррективы. В любом случае нужно тщательно прорабатывать все возможные сценарии, чтобы гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь, при ухудшении глобальной конъюнктуры», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
По словам президента, необходимо использовать экспортные доходы угольной отрасли «для укрепления и диверсификации экономик угледобывающих регионов». Путин подчеркнул, что данный ресурс надо применять так, чтобы улучшать благополучие людей, формировать современную комфортную среду для жизни и при этом проявлять заботу об окружающей среде. Последнего можно достичь за счет улучшения экологической ситуации в районах добычи и перевалки угля, пояснил президент.
Ранее, в середине февраля, в США наступили морозы, установившие около 800 суточных температурных рекордов по стране. Последствием этого стали масштабные перебои с подачей электроэнергии в 14 штатах, так как жители стали включать в домах электронагреватели на полную мощность и система не выдержала. В результате к 16 февраля в штате Орегон без электроснабжения осталось более 230 тыс. человек, в Кентукки — почти 145 тыс., в Луизиане — более 115 тыс., в Западной Вирджинии — почти 100 тыс. В Техасе же, по данным портала Poweroutage.us, ситуация была наиболее драматичной: доступа к электричеству не было у 4,3 млн жителей.