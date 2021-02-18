В США разразился энергетический кризис

В США разразился энергетический кризисАномальные морозы привели к остановке ветровых электростанций и парализовали систему газоснабжения
Обрушившиеся на США арктические морозы, установившие за прошлую неделю около 800 суточных температурных рекордов по стране, привели к масштабным перебоям с подачей электроэнергии в 14 штатах: жители начали включать в домах электронагреватели на полную мощность – и система не выдержала. В результате, по данным на 16 февраля, в штате Орегон без электроснабжения осталось более 230 000 человек, в Кентукки – почти 145 000, в Луизиане – более 115 000, в Западной Вирджинии – почти 100 000.
Но самая драматическая ситуация сложилась в крупнейшем нефтегазовом штате – Техасе, где, по данным портала Poweroutage.us, доступа к электричеству не было у 4,3 млн потребителей. В среду энергетикам частично удалось восстановить электроснабжение, однако без света и тепла по-прежнему оставалось более 3 млн жителей штата.