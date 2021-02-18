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В США разразился энергетический кризис

Аномальные морозы привели к остановке ветровых электростанций и парализовали систему газоснабжения
Александр Лесных
Patrick Pleul / ТАСС

Обрушившиеся на США арктические морозы, установившие за прошлую неделю около 800 суточных температурных рекордов по стране, привели к масштабным перебоям с подачей электроэнергии в 14 штатах: жители начали включать в домах электронагреватели на полную мощность – и система не выдержала. В результате, по данным на 16 февраля, в штате Орегон без электроснабжения осталось более 230 000 человек, в Кентукки – почти 145 000, в Луизиане – более 115 000, в Западной Вирджинии – почти 100 000.

Но самая драматическая ситуация сложилась в крупнейшем нефтегазовом штате – Техасе, где, по данным портала Poweroutage.us, доступа к электричеству не было у 4,3 млн потребителей. В среду энергетикам частично удалось восстановить электроснабжение, однако без света и тепла по-прежнему оставалось более 3 млн жителей штата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных