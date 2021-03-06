Рогозин поблагодарил США за «пинок» для оптимизации цен на пусковые услуги

Так Рогозин прокомментировал сообщения о том, что NASA резко повысило цены на пусковые услуги по доставке грузов на МКС. Как отмечает портал Spacenews, стоимость доставки 1 кг груза до станции выросла с $3000 до $20 000, а стоимость одного часа рабочего времени экипажа – с $17 500 до $130 000. Рогозин также обратил внимание на тезис о том, что прошлая ценовая политика агентства была направлена на «стимулирование рынка». По его словам, эта политика свелась к зачистке рынка от неамериканских конкурентов.