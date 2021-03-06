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Рогозин поблагодарил США за «пинок» для оптимизации цен на пусковые услуги

Ведомости

Демпинг США на рынке пусковых услуг привел к сокращению издержек и оптимизации цен на пусковые услуги «Роскосмоса», заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских "космических частников" как любой пинок сделали доброе дело — в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги "Роскосмоса". И за это нужно партнерам сказать спасибо», — написал он в Telegram.

Так Рогозин прокомментировал сообщения о том, что NASA резко повысило цены на пусковые услуги по доставке грузов на МКС. Как отмечает портал Spacenews, стоимость доставки 1 кг груза до станции выросла с $3000 до $20 000, а стоимость одного часа рабочего времени экипажа – с $17 500 до $130 000. Рогозин также обратил внимание на тезис о том, что прошлая ценовая политика агентства была направлена на «стимулирование рынка». По его словам, эта политика свелась к зачистке рынка от неамериканских конкурентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных