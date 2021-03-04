Эксплуатацию МКС могут продлить до 2028 года

При этом руководитель российского сегмента станции, заместитель генконструктора РКК «Энергия» Владимир Соловьев в своем докладе в РАН предупредил, что после 2025 г. ожидается «лавинообразный» выход из строя большинства систем МКС из-за того, что ряд ее элементов серьезно поврежден за 20 лет работы. Позднее он уточнил, что его доклад носит исключительно информационный характер, а его интерпретация в СМИ «является неверной». По его словам, речи об отказе России от эксплуатации МКС после 2025 г. не идет.