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Эксплуатацию МКС могут продлить до 2028 года

Ведомости

Срок эксплуатации Международной космической станции может быть продлен до 2028 г., заявил замруководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения ПАО «РКК «Энергия» Юрий Гидзенко.

«Мы об этом думаем, и решение на верхних уровнях принято, чтобы станция до 2028 года летала», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24», подчеркнув, что речь идет о российском сегменте станции.

В ноябре 2020 г. генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что некоторые модули Международной космической станции (МКС) значительно превысили срок их эксплуатации, но «списывать» станцию еще рано.

При этом руководитель российского сегмента станции, заместитель генконструктора РКК «Энергия» Владимир Соловьев в своем докладе в РАН предупредил, что после 2025 г. ожидается «лавинообразный» выход из строя большинства систем МКС из-за того, что ряд ее элементов серьезно поврежден за 20 лет работы. Позднее он уточнил, что его доклад носит исключительно информационный характер, а его интерпретация в СМИ «является неверной». По его словам, речи об отказе России от эксплуатации МКС после 2025 г. не идет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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