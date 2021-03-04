Эксплуатацию МКС могут продлить до 2028 года
Срок эксплуатации Международной космической станции может быть продлен до 2028 г., заявил замруководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения ПАО «РКК «Энергия» Юрий Гидзенко.
«Мы об этом думаем, и решение на верхних уровнях принято, чтобы станция до 2028 года летала», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24», подчеркнув, что речь идет о российском сегменте станции.
В ноябре 2020 г. генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что некоторые модули Международной космической станции (МКС) значительно превысили срок их эксплуатации, но «списывать» станцию еще рано.
При этом руководитель российского сегмента станции, заместитель генконструктора РКК «Энергия» Владимир Соловьев в своем докладе в РАН предупредил, что после 2025 г. ожидается «лавинообразный» выход из строя большинства систем МКС из-за того, что ряд ее элементов серьезно поврежден за 20 лет работы. Позднее он уточнил, что его доклад носит исключительно информационный характер, а его интерпретация в СМИ «является неверной». По его словам, речи об отказе России от эксплуатации МКС после 2025 г. не идет.