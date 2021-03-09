Норвегия решила приостановить продажу завода Rolls-Royce «Трансмашхолдингу»

Завод Bergen Engines производит дизельные и газопоршневые среднеоборотные двигатели. Как отмечает агентство, завод занимается поставками в том числе для норвежского военного флота. Продажа завода структурам ТМХ возможно, «поставит под угрозу интересы национальной безопасности» страны, заявила министр юстиции Норвегии Моника Мэллан. Она подчеркнула, что на время проведения проверки продажа завода должна быть приостановлена.