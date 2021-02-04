«Трансмашхолдинг» купит завод Rolls-Royce Group в Норвегии

«Трансмашхолдинг» – крупнейший в России производитель рельсового транспорта: выпускает локомотивы, вагоны для метро и поездов дальнего следования, трамваи и проч. 20% компании принадлежит французской Alstom Holdings, 80% в совокупности принадлежат компаниям российских бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы. При этом контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа. Махмудов является основателем и совладельцем «Уральской горно-металлургической компании», Бокарев также является совладельцем «УГМК».