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«Трансмашхолдинг» купит завод Rolls-Royce Group в Норвегии

Ведомости

Международное подразделение «Трансмашхолдинга» (ТМХ) — TMH International — достигло соглашения с британской компанией Rolls-Royce Group о приобретении завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines, расположенного в г. Берген в Норвегии. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе ТМХ. Сумма сделки не раскрывается. 

Отмечается, что газопоршневые среднеоборотные двигатели  предназначены для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населённых пунктов или крупных предприятий. За счет сделки ТМХ рассчитывает расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей. 

«Трансмашхолдинг» – крупнейший в России производитель рельсового транспорта: выпускает локомотивы, вагоны для метро и поездов дальнего следования, трамваи и проч. 20% компании принадлежит французской Alstom Holdings, 80% в совокупности принадлежат компаниям российских бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы. При этом контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа. Махмудов является основателем и совладельцем «Уральской горно-металлургической компании», Бокарев также является совладельцем «УГМК». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных