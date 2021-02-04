«Трансмашхолдинг» купит завод Rolls-Royce Group в Норвегии
Международное подразделение «Трансмашхолдинга» (ТМХ) — TMH International — достигло соглашения с британской компанией Rolls-Royce Group о приобретении завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines, расположенного в г. Берген в Норвегии. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе ТМХ. Сумма сделки не раскрывается.
Отмечается, что газопоршневые среднеоборотные двигатели предназначены для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населённых пунктов или крупных предприятий. За счет сделки ТМХ рассчитывает расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей.
«Трансмашхолдинг» – крупнейший в России производитель рельсового транспорта: выпускает локомотивы, вагоны для метро и поездов дальнего следования, трамваи и проч. 20% компании принадлежит французской Alstom Holdings, 80% в совокупности принадлежат компаниям российских бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы. При этом контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа. Махмудов является основателем и совладельцем «Уральской горно-металлургической компании», Бокарев также является совладельцем «УГМК».