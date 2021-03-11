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Google намерен ввести налог для YouTube-блогеров

Ведомости

Американская компания Google намерена с июня 2021 г. удерживать налоги с доходов блогеров, работающих на YouTube, включая россиян. С последних компания в случае непредоставления информации о доходах грозит автоматически списывать до 24%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на распространенное среди блогеров заявление компании. 

Как пишет газета, сообщение касается требования властей США в связи с изменением налогового законодательства вычитать налоги с авторов за пределами американской территории уже в июне 2021 г. Google просит предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая для определения правильной суммы налогов для вычета. «Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 г., Google может потребовать вычесть до 24% ваших общемировых доходов на YouTube», — цитирует издание текст обращения американской компании к Youtube-блогерам.

Согласно действующему соглашению между Россией и США об исключении двойного налогообложения, ставка может составлять 0%. В Google на запрос газеты не ответили.

Ранее стало известно, что Минцифры также предложило обязать иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, в частности на YouTube, Facebook, Instagram, Twitter и TikTok. Изменение должно быть закреплено федеральным законом, его проект планируется подготовить к середине этого года, говорится в перечне мер по поддержке российской IT-индустрии.

Ранее по теме: С российских блогеров хотят получить налоги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных