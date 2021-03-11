Google намерен ввести налог для YouTube-блогеров

Как пишет газета, сообщение касается требования властей США в связи с изменением налогового законодательства вычитать налоги с авторов за пределами американской территории уже в июне 2021 г. Google просит предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая для определения правильной суммы налогов для вычета. «Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 г., Google может потребовать вычесть до 24% ваших общемировых доходов на YouTube», — цитирует издание текст обращения американской компании к Youtube-блогерам.