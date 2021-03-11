Google намерен ввести налог для YouTube-блогеров
Американская компания Google намерена с июня 2021 г. удерживать налоги с доходов блогеров, работающих на YouTube, включая россиян. С последних компания в случае непредоставления информации о доходах грозит автоматически списывать до 24%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на распространенное среди блогеров заявление компании.
Как пишет газета, сообщение касается требования властей США в связи с изменением налогового законодательства вычитать налоги с авторов за пределами американской территории уже в июне 2021 г. Google просит предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая для определения правильной суммы налогов для вычета. «Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 г., Google может потребовать вычесть до 24% ваших общемировых доходов на YouTube», — цитирует издание текст обращения американской компании к Youtube-блогерам.
Согласно действующему соглашению между Россией и США об исключении двойного налогообложения, ставка может составлять 0%. В Google на запрос газеты не ответили.
Ранее стало известно, что Минцифры также предложило обязать иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, в частности на YouTube, Facebook, Instagram, Twitter и TikTok. Изменение должно быть закреплено федеральным законом, его проект планируется подготовить к середине этого года, говорится в перечне мер по поддержке российской IT-индустрии.