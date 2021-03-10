С российских блогеров хотят получить налоги

Блогеры, у которых иностранные компании заказывают рекламу, как правило, получают деньги на личный счет: это может быть долларовая карточка или рублевый счет в банке. «Банк и налоговая не квалифицируют такой платеж как коммерческий, и если сумма не попадает под финмониторинг, т. е. она менее 500 000 руб., то по факту никто ею не интересуется и не отслеживает, откуда она пришла, – объясняет директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский.