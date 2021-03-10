С российских блогеров хотят получить налоги

С российских блогеров хотят получить налогиДля этого Минцифры предложило обязать делиться финансовой информацией иностранные платформы
Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. Предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России.
Изменение должно быть закреплено федеральным законом, его проект планируется подготовить к середине этого года, говорится в перечне мер по поддержке российской IT-индустрии.
Иностранные юридические лица, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и т. д., в качестве налоговых агентов будут обязаны уплачивать в бюджетную систему РФ «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге», говорится в документе.
Такой шаг приведет к росту поступлений от деятельности российских блогеров в бюджет, сказано в плане. Исполнителями проекта назначены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. В этих ведомствах на запросы «Ведомостей» не ответили.
В TikTok и YouTube отказались от комментариев.
По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 г. только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд руб. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в интернете, в частности через социальные сети.
«Интеграции рекламных сообщений в блогерский контент – это охватный и эффективный инструмент, который рекламодатели охотно используют, но маркетинг в соцсетях сегодня выглядит как фрагментированный «дикий Запад» – этот рынок пока еще формируется. Блогерские платформы и продюсерские центры публикуют цифры, которые отличаются в разы: диапазон от 2,4 млрд до 18 млрд руб. в 2020 г. Все подходы и оценки вызывают интерес, но требуют верификации и согласованной методики оценки рынка», – говорит президент ассоциации интерактивной рекламы IAB Russia Борис Омельницкий.
Блогеры, у которых иностранные компании заказывают рекламу, как правило, получают деньги на личный счет: это может быть долларовая карточка или рублевый счет в банке. «Банк и налоговая не квалифицируют такой платеж как коммерческий, и если сумма не попадает под финмониторинг, т. е. она менее 500 000 руб., то по факту никто ею не интересуется и не отслеживает, откуда она пришла, – объясняет директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский.
– Сложно точно сказать, сколько денег таким образом недополучает государство, но можно предположить, что это миллиарды рублей ежегодно, так как уже больше половины рекламы переместилось в интернет, а интернет – это площадки, на которых блогеры являются основными игроками рынка».
Инициатива Минцифры вызывает много вопросов, считает Владимир Зыков, глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров: «Как будут находить владельцев аккаунта, в котором прошла реклама? Например, не все владельцы аккаунтов в YouTube, Twitter, Instagram, «В контакте», TikTok и «Одноклассниках» известны... Сначала нужно сделать так, чтобы иностранные компании открыли в России свои полноценные представительства, выполнили ранее принятые законы, и только потом есть смысл выдвигать к ним новые требования».
Проблема налогового администрирования в блогосфере актуальна не только для России, напоминает руководитель практики «Международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка: «Иностранные платформы должны в автоматическом режиме выгружать информацию в налоговые органы соответствующих стран по резидентности налогоплательщиков. Для этого нужно распространить обязанности, которые сегодня существуют у финансовых институтов, на социальные сети и иные платформы, где формируются доходы блогеров».
Если модифицировать главу Налогового кодекса о переводах иностранных компаний на расчетные счета россиян, добавив, что сам плательщик должен уплачивать НДФЛ за получателя, то по факту за эти средства придется отчитываться каждому получателю денег, предупреждает Петропольский: «Даже если пришли 100 руб. от иностранного юридического лица, придется отчитаться, откуда эти деньги и был ли уплачен с них налог. Если выплату произвела коммерческая компания, которая заказывала у вас услуги, то вместе с этой платежкой она будет посылать вторую в бюджет РФ».
Изменения в системе налогообложения нужны, но главное, чтобы все работало в автоматическом режиме и не приводило к тому, чтобы любой доход из-за границы стал вызывать подозрения и автоматически приводить к блокировке счета, заключает Петропольский.
Инициативы Минцифры направлены на поиск дополнительных источников доходов от IT-индустрии, призванных компенсировать выпадающие в результате налогового маневра доходы бюджета в объеме более 40 млрд руб. в год. Маневр предполагает снижение социальных взносов для IT-отрасли с 14 до 7,6%, а налога на прибыль – с 20 до 3%. Среди иных рассматриваемых предложений по возмещению выпадающих доходов – введение налога для иностранных IT-компаний на данные россиян, используемые для таргетирования рекламы, и для зарубежных структур, нанимающих российских программистов на удаленную работу.