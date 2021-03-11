Руководство торговой сети Spar подозревают в хищении 8 млрд рублей

В декабре 2019 г. «Фонтанка» сообщила, что «Интерторг» прекращает свою работу. Как отмечала «Фонтанка», на тот момент долг ритейлера оценивался в 15 млрд руб. В 2019 г. компания выступала ответчиком по 392 арбитражным делам на сумму 5,9 млрд руб. — в суд с требованием о взыскании задолженности обратились ее поставщики, среди них были крупнейшие компании России, от производителей овощной, мясной и молочной продукции до поставщиков прохладительных напитков и сигарет. Задолжала компания и своему основному кредитору — Сбербанку; по его искам к компаниям Абдуллаева на имущество ретейлера был наложен арест. В конце 2019 г. года компания начала закрывать магазины, а в феврале 2020 г. была признана банкротом.