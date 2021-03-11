Руководство торговой сети Spar подозревают в хищении 8 млрд рублей
По версии следствия, в январе 2018 г. представители ООО «ТД ИнтерТорг», «предоставив в банк заведомо ложные сведения, заключили кредитные договоры без намерения выполнять свои обязательства». После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд руб. на счета этой организации, руководители и сотрудники распорядились ими по собственному усмотрению.
«Задержаны трое руководителей и сотрудников компании, которым предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Предварительное расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Санкт-Петербурге в нескольких офисах и по адресам проживания подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, «имеющие доказательственное значение для уголовного дела». следователями Следственного департамента МВД России также назначено производство судебных экспертиз, были проведены выемки финансовой и юридической документации в кредитной организации, проводятся допросы свидетелей и очные ставки с фигурантами по уголовному делу, отметили в МВД. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2020 г. по ч.1 ст.159 УК (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что ФСБ задержала в Санкт-Петербурге бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» (сети супермаркетов Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдулаева. Задержание проводили сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности. Накануне задержания было проведено около 30 обысков в квартирах сотрудников, отмечало издание.
«ТД Интерторг» был крупнейшим франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управлял универсамами «Семья» и «Идея». На начало октября 2019 г. под его управлением работало 249 универсамов «Семья», восемь супермаркетов «Идея», а также 184 супермаркета и 11 гипермаркетов SPAR. По данным «СПАРК-Интерфакса», по итогам 2018 г. выручка «ТД Интерторг» снизилась на 0,8% по сравнению с 2017-м и составила 73,9 млрд руб. Чистая прибыль за тот же период сократилась на 30% до 721,5 млн руб.
В декабре 2019 г. «Фонтанка» сообщила, что «Интерторг» прекращает свою работу. Как отмечала «Фонтанка», на тот момент долг ритейлера оценивался в 15 млрд руб. В 2019 г. компания выступала ответчиком по 392 арбитражным делам на сумму 5,9 млрд руб. — в суд с требованием о взыскании задолженности обратились ее поставщики, среди них были крупнейшие компании России, от производителей овощной, мясной и молочной продукции до поставщиков прохладительных напитков и сигарет. Задолжала компания и своему основному кредитору — Сбербанку; по его искам к компаниям Абдуллаева на имущество ретейлера был наложен арест. В конце 2019 г. года компания начала закрывать магазины, а в феврале 2020 г. была признана банкротом.