Россельхозбанк продал «Евродон» производителю индейки «Индилайт»
Россельхозбанк продал дочернюю структуру «Ломан 2», которой принадлежали компании, входящие в группу компаний «Евродон» — некогда крупнейшего в России производителя индейки. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель банка. Покупателем выступила группа «Дамате» — ныне крупнейший производитель индейки, которая принадлежит бизнесменам Науму Бабаеву и Рашиду Хайрову. «Дамате» получила требования по обязательствам ГК «Евродон» перед Россельхозбанком, который является крупнейшим кредитором, отмечается в сообщении. С представителем «Дамате» на момент публикации связаться не удалось.
В мае 2020 г. Россельхозбанк сообщил «Ведомостям», что уступил права требования «Донстар» — комплекс по производству мяса утки — группе «Дамате». «Дамате» — крупнейший производитель мяса индейки в России, бренд «Индилайт». На нее приходится почти половина рынка индейки в натуральном выражении – 45%, по оценке Agrifood Strategies за 2019 г.
ГК «Евродон» основал ростовский бизнесмен Вадим Ванеев в 2003 г., группа была крупнейшим в России производителем индейки. В 2016–2018 гг. предприятие столкнулось с несколькими вспышками птичьего гриппа, а после этого – с финансовыми трудностями. Производство фактически остановилось, а контроль над предприятием получил его основной кредитор – госкорпорация ВЭБ.РФ. В конце 2019 г. — начале 2020 г. компании, входящие в ГК «Евродон», были признаны банкротами с общей задолженностью более 30 млрд руб., говорится в сообщении Россельхозбанка.
30 октября 2019 г. председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет госкорпорации принял решение продать «Евродон» стратегическому инвестору. Человек, близкий к одной из сторон сделки, сообщал «Ведомостям», что с учетом долга компанию продадут за 6,2 млрд руб., при этом международный оценщик оценил ее в 4,2 млрд руб.
На фоне сделки против Ванеева было возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что гендиректор ООО «Донстар» в течение двух месяцев не выплачивал сотрудникам зарплату. За два месяца сумма долга составила более 11 млн руб. При этом средства для выплат у компании были, говорится в сообщении прокуратуры. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК, максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до трех лет.