Россельхозбанк продал «Евродон» производителю индейки «Индилайт»

На фоне сделки против Ванеева было возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что гендиректор ООО «Донстар» в течение двух месяцев не выплачивал сотрудникам зарплату. За два месяца сумма долга составила более 11 млн руб. При этом средства для выплат у компании были, говорится в сообщении прокуратуры. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК, максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до трех лет.