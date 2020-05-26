Производитель индейки «Индилайт» станет владельцем лидера по мясу утки«Дамате» планирует восстановить комплекс «Донстар»
Основной кредитор компании «Донстар» – Россельхозбанк – уступил «Дамате» права требования к компании, сообщили «Ведомостям» представители банка и «Дамате».
«Донстар» – комплекс по производству мяса утки. Он основан бизнесменом Вадимом Ванеевым, в прошлом владельцем «Евродона», некогда крупнейшего производителя индейки в стране.
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