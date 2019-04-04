Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4789 от 05.04.2019 под заголовком: У «ВЭБ.РФ» вылупился бренд

«ВЭБ.РФ» запускает новый бренд индейки

После перехода «Евродона» под контроль госкорпорации прежняя марка осталась у основателя компании

Некогда крупнейший в России производитель индейки – «Евродон» в марте 2019 г., по данным Роспатента, подал заявку на регистрацию нового товарного знака – «Знатная индейка». Компания собирается выпускать индейку под новой маркой, подтвердил представитель «Евродона».

Компанию основал ростовский бизнесмен Вадим Ванеев. Бизнес «Евродона» подкосили вспышки птичьего гриппа и финансовые трудности – производство фактически остановилось, а контроль над предприятием получил его основной кредитор – «ВЭБ.РФ» (ранее – Внешэкономбанк). Сейчас госкорпорация подбирает предприятию нового инвестора.

Агрохолдинг возобновил работу в ноябре прошлого года – после того как компанию покинул Ванеев, а за управление взялись структуры и менеджеры «ВЭБ.РФ». Родительское поголовье составляет 34 000 индеек, коммерческое – 600 000, рассказал представитель компании. В феврале заработал и мясоперерабатывающий завод, в первый месяц он выпустил 2000 т мяса в живом весе, сообщил представитель компании, а в марте – уже 4000 т. Перед последней вспышкой птичьего гриппа на фермах «Евродона» одновременно содержалось порядка 3,5 млн птиц, тогда же завод вышел на проектную мощность – 12 000 т мяса в месяц.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике