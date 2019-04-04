«ВЭБ.РФ» запускает новый бренд индейки
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Некогда крупнейший в России производитель индейки – «Евродон» в марте 2019 г., по данным Роспатента, подал заявку на регистрацию нового товарного знака – «Знатная индейка». Компания собирается выпускать индейку под новой маркой, подтвердил представитель «Евродона».
Компанию основал ростовский бизнесмен Вадим Ванеев. Бизнес «Евродона» подкосили вспышки птичьего гриппа и финансовые трудности – производство фактически остановилось, а контроль над предприятием получил его основной кредитор – «ВЭБ.РФ» (ранее – Внешэкономбанк). Сейчас госкорпорация подбирает предприятию нового инвестора.
Агрохолдинг возобновил работу в ноябре прошлого года – после того как компанию покинул Ванеев, а за управление взялись структуры и менеджеры «ВЭБ.РФ». Родительское поголовье составляет 34 000 индеек, коммерческое – 600 000, рассказал представитель компании. В феврале заработал и мясоперерабатывающий завод, в первый месяц он выпустил 2000 т мяса в живом весе, сообщил представитель компании, а в марте – уже 4000 т. Перед последней вспышкой птичьего гриппа на фермах «Евродона» одновременно содержалось порядка 3,5 млн птиц, тогда же завод вышел на проектную мощность – 12 000 т мяса в месяц.
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