«Роснефть» утвердила Кнайсль кандидатом в совет директоров

«Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» на годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:... Карин Кнайсль – доктора права, бывшего Федерального министра европейских интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики (выдвинута в качестве независимого директора)», — говорится в сообщении, опубликованном на сервере раскрытия корпоративной информации.