«Роснефть» утвердила Кнайсль кандидатом в совет директоров
Совет директоров «Роснефти» утвердил бывшего министра иностранных дел Австрии и доктора права Карин Кнайсль в качестве кандидата в совет, следует из сообщения компании.
«Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» на годовом (по итогам 2020 года) Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:... Карин Кнайсль – доктора права, бывшего Федерального министра европейских интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики (выдвинута в качестве независимого директора)», — говорится в сообщении, опубликованном на сервере раскрытия корпоративной информации.
В список кандидатов в совет также вошли его действующие члены. Среди них вице-премьер РФ Александр Новак, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, помощник президента РФ Максим Орешкин, исполнительный директор компании Nord Stream 2 Маттиас Варниг, председатель компании Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф и председатель совета директоров «Роснефти», председатель комитета акционеров Nord Stream, экс-канцлер Германии Герхард Шредер.
Кнайсль родилась в 1965 году в Вене. Изучала право и ближневосточные языки в Венском университете, затем продолжила образование в Еврейском университете Иерусалима и в Университете Иордании. В 1991-1992 годах училась в Национальной школе администрации во Франции. Защитила докторскую диссертацию на тему соотношения международного права и концепции границ на Ближнем Востоке.