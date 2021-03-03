Экс-глава МИД Австрии стала кандидатом в совет директоров «Роснефти»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выдвижении семи кандидатов в совет директоров «Роснефти». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Новым кандидатом стала бывший министр иностранных дел Австрии, доктор права Карин Кнайсль. Она может сменить в совете директоров компании экс-замглавы Минфина и бывшего первого зампреда ЦБ, профессора НИУ ВШЭ Олега Вьюгина.
В список кандидатов в совет также вошли его действующие члены: вице-премьер РФ Александр Новак, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, помощник президента РФ Максим Орешкин, исполнительный директор компании Nord Stream 2 Маттиас Варниг, председатель компании Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф и председатель совета директоров «Роснефти», председатель комитета акционеров Nord Stream, экс-канцлер Германии Герхард Шредер.
Кнайсль родилась в 1965 году в Вене. Изучала право и ближневосточные языки в Венском университете, затем продолжила образование в Еврейском университете Иерусалима и в Университете Иордании. В 1991-1992 годах училась в Национальной школе администрации во Франции. Защитила докторскую диссертацию на тему соотношения международного права и концепции границ на Ближнем Востоке.
В 1989-1999 годах работала в министерстве иностранных дел Австрии, затем стала журналистом и исследователем проблем Ближнего Востока. В декабре 2017 года Кнайсль была назначена министром иностранных дел Австрии в правительстве Себастьяна Курца. Этот пост она занимала до июня 2019 года. На свадьбе Кнайсль в 2018 году побывал президент РФ Владимир Путин.