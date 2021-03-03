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Экс-глава МИД Австрии стала кандидатом в совет директоров «Роснефти»

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выдвижении семи кандидатов в совет директоров «Роснефти». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новым кандидатом стала бывший министр иностранных дел Австрии, доктор права Карин Кнайсль. Она может сменить в совете директоров компании экс-замглавы Минфина и бывшего первого зампреда ЦБ, профессора НИУ ВШЭ Олега Вьюгина.

В список кандидатов в совет также вошли его действующие члены: вице-премьер РФ Александр Новак, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, помощник президента РФ Максим Орешкин, исполнительный директор компании Nord Stream 2 Маттиас Варниг, председатель компании Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф и председатель совета директоров «Роснефти», председатель комитета акционеров Nord Stream, экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

Кнайсль родилась в 1965 году в Вене. Изучала право и ближневосточные языки в Венском университете, затем продолжила образование в Еврейском университете Иерусалима и в Университете Иордании. В 1991-1992 годах училась в Национальной школе администрации во Франции. Защитила докторскую диссертацию на тему соотношения международного права и концепции границ на Ближнем Востоке.

В 1989-1999 годах работала в министерстве иностранных дел Австрии, затем стала журналистом и исследователем проблем Ближнего Востока. В декабре 2017 года Кнайсль была назначена министром иностранных дел Австрии в правительстве Себастьяна Курца. Этот пост она занимала до июня 2019 года. На свадьбе Кнайсль в 2018 году побывал президент РФ Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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