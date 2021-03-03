Экс-глава МИД Австрии стала кандидатом в совет директоров «Роснефти»

В 1989-1999 годах работала в министерстве иностранных дел Австрии, затем стала журналистом и исследователем проблем Ближнего Востока. В декабре 2017 года Кнайсль была назначена министром иностранных дел Австрии в правительстве Себастьяна Курца. Этот пост она занимала до июня 2019 года. На свадьбе Кнайсль в 2018 году побывал президент РФ Владимир Путин.