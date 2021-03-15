Маск официально назначил себя «технокоролем» Tesla

Это не первый подобный поступок Маска. В мае прошлого года стало известно, что он назвал своего сына от канадской певицы Граймс XÆA-12. Позже подруга главы Tesla разъяснила, что X в данном случае означает неизвестную переменную, Æ на языке эльфов произносится как AI, то есть искусственный интеллект или любовь, A-12 является предшественником любимого самолета пары SR-71, А же обозначает «Архангел» — так называется любимая песня исполнительницы.