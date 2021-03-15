Маск официально назначил себя «технокоролем» Tesla
Соучредитель и руководитель Tesla Илон Маск официально добавил к названию своей должности главного исполнительного директора (CEO) титул Technoking of Tesla («технокороль»), следует из извещения компании, направленного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Новое звание получил и финансовый директор Tesla Зак Киркхорн. Он стал Master of Coin — «Мастером над монетой». Такой же статус имел лорд Петир Бейлиш по прозвищу «Мизинец» из сериала «Игра престолов». Он был ответственным за королевскую казну и следил, чтобы в ней было достаточно денег на нужды правителя.
Сам Маск пока не прокомментировал эти изменения. При этом ранее, говоря о вложениях Tesla в биткоин, он заявил, что является инженером, а не инвестором.
Это не первый подобный поступок Маска. В мае прошлого года стало известно, что он назвал своего сына от канадской певицы Граймс XÆA-12. Позже подруга главы Tesla разъяснила, что X в данном случае означает неизвестную переменную, Æ на языке эльфов произносится как AI, то есть искусственный интеллект или любовь, A-12 является предшественником любимого самолета пары SR-71, А же обозначает «Архангел» — так называется любимая песня исполнительницы.