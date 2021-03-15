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Маск официально назначил себя «технокоролем» Tesla

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Соучредитель и руководитель Tesla Илон Маск официально добавил к названию своей должности главного исполнительного директора (CEO) титул Technoking of Tesla («технокороль»), следует из извещения компании, направленного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Новое звание получил и финансовый директор Tesla Зак Киркхорн. Он стал Master of Coin — «Мастером над монетой». Такой же статус имел лорд Петир Бейлиш по прозвищу «Мизинец» из сериала «Игра престолов». Он был ответственным за королевскую казну и следил, чтобы в ней было достаточно денег на нужды правителя.

Сам Маск пока не прокомментировал эти изменения. При этом ранее, говоря о вложениях Tesla в биткоин, он заявил, что является инженером, а не инвестором.

Это не первый подобный поступок Маска. В мае прошлого года стало известно, что он назвал своего сына от канадской певицы Граймс XÆA-12. Позже подруга главы Tesla разъяснила, что X в данном случае означает неизвестную переменную, Æ на языке эльфов произносится как AI, то есть искусственный интеллект или любовь, A-12 является предшественником любимого самолета пары SR-71, А же обозначает «Архангел» — так называется любимая песня исполнительницы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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