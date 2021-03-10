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Состояние Илона Маска выросло на рекордные $25 млрд за день

Ведомости

Состояние основателя SpaceX и сооснователя Tesla Илона Маска за сутки увеличилось на рекордную сумму $25,1 млрд — до $174 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Таким образом, Маск остался на второй строчке в рейтинге самых богатых людей планеты по версии агентства, но сократил разрыв с его лидером — главой Amazon Джеффом Безосом — до $6. Состояние последнего за сутки увеличилось на $5,95 млрд — до $180 млрд.

По данным Bloomberg, состояние Маска выросло на фоне подорожания акций Tesla. Согласно информации на бирже Nasdaq, на торгах 9 марта цена одной бумаги компании достигала $678,09.

Ранее по теме: Маск счел биткойн лучшей формой для вложений в сравнении с наличными

Причиной увеличения стоимости акций Tesla Bloomberg назвал заявление аналитика New Street Research Пьера Феррагу. Тот сказал, что ожидаемый уровень спроса на продукцию компании заметно превосходит предложение. Кроме того, по мнению агентства, на цену акций Tesla положительно повлияли улучшение отношения участников рынка к таким бумагам с высокой ценой и подорожание биткоина, в который компания ранее в феврале инвестировала $1,5 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных