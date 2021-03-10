Состояние Илона Маска выросло на рекордные $25 млрд за день

Причиной увеличения стоимости акций Tesla Bloomberg назвал заявление аналитика New Street Research Пьера Феррагу. Тот сказал, что ожидаемый уровень спроса на продукцию компании заметно превосходит предложение. Кроме того, по мнению агентства, на цену акций Tesla положительно повлияли улучшение отношения участников рынка к таким бумагам с высокой ценой и подорожание биткоина, в который компания ранее в феврале инвестировала $1,5 млрд.