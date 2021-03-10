Состояние Илона Маска выросло на рекордные $25 млрд за день
Состояние основателя SpaceX и сооснователя Tesla Илона Маска за сутки увеличилось на рекордную сумму $25,1 млрд — до $174 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Таким образом, Маск остался на второй строчке в рейтинге самых богатых людей планеты по версии агентства, но сократил разрыв с его лидером — главой Amazon Джеффом Безосом — до $6. Состояние последнего за сутки увеличилось на $5,95 млрд — до $180 млрд.
По данным Bloomberg, состояние Маска выросло на фоне подорожания акций Tesla. Согласно информации на бирже Nasdaq, на торгах 9 марта цена одной бумаги компании достигала $678,09.
Причиной увеличения стоимости акций Tesla Bloomberg назвал заявление аналитика New Street Research Пьера Феррагу. Тот сказал, что ожидаемый уровень спроса на продукцию компании заметно превосходит предложение. Кроме того, по мнению агентства, на цену акций Tesla положительно повлияли улучшение отношения участников рынка к таким бумагам с высокой ценой и подорожание биткоина, в который компания ранее в феврале инвестировала $1,5 млрд.