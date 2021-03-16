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Китайский агрегатор такси DiDi планирует начать работу еще в 20 городах РФ

Ведомости

Китайский сервис-агрегатор такси DiDi планирует начать работу в 20 новых городах России, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«Начиная с 16 марта, водители и таксопарки в Уфе, Красноярске, Воронеже, Перми, Краснодаре, Саратове, Тюмени, Астрахани, Кирове, Ставрополе, Иваново, Смоленске, Калуге, Орле, Костроме, Стерлитамаке, Новороссийске, Энгельсе, Старом Осколе и Майкопе смогут подать заявку на регистрацию в сервисе DiDi через приложение, которое доступно в Google Play или на сайте (для таксопарков и для водителей)», — пишет агентство.

Для пользователей сервис станет доступен в ближайшие недели, подчеркнули в компании. В 2021 г. DiDi планирует охватить свыше 100 российских городов.

Агрегатор начал работу в России 25 августа 2020 г. Первым городом присутствия компании стала Казань. В ноябре сервис стал доступен пользователям еще в 15 городах Поволжья и Центрального региона России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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