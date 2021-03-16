Китайский агрегатор такси DiDi планирует начать работу еще в 20 городах РФ
Китайский сервис-агрегатор такси DiDi планирует начать работу в 20 новых городах России, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
«Начиная с 16 марта, водители и таксопарки в Уфе, Красноярске, Воронеже, Перми, Краснодаре, Саратове, Тюмени, Астрахани, Кирове, Ставрополе, Иваново, Смоленске, Калуге, Орле, Костроме, Стерлитамаке, Новороссийске, Энгельсе, Старом Осколе и Майкопе смогут подать заявку на регистрацию в сервисе DiDi через приложение, которое доступно в Google Play или на сайте (для таксопарков и для водителей)», — пишет агентство.
Для пользователей сервис станет доступен в ближайшие недели, подчеркнули в компании. В 2021 г. DiDi планирует охватить свыше 100 российских городов.
Агрегатор начал работу в России 25 августа 2020 г. Первым городом присутствия компании стала Казань. В ноябре сервис стал доступен пользователям еще в 15 городах Поволжья и Центрального региона России.