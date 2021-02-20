ФАС изучит обоснованность роста цен на такси в снегопад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучит обоснованность изменения стоимости услуг такси при ухудшении погоды, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.
«ФАС изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий (в метель). Соответствующие запросы направлены в адрес «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет», «Гетт», «Максим», — говорится в сообщении.
Ранее «Общероссийское объединение пассажиров», «Объединение потребителей России» и общероссийское движение «Сильная Россия» обратились в ФАС с просьбой проверить данные о росте цен на услуги такси в период снегопадов — с 12 по 15 февраля. По данным организаций, услуги такси в Москве подорожали в пять раз, в регионах — в три раза.
В ФАС отметили, что государство не регулирует цены на рынке такси. В этой сфере применяется динамическое ценообразование, то есть чем выше спрос или хуже условия работы, тем выше стоимость услуг.