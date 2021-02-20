ФАС изучит обоснованность роста цен на такси в снегопад

Ранее «Общероссийское объединение пассажиров», «Объединение потребителей России» и общероссийское движение «Сильная Россия» обратились в ФАС с просьбой проверить данные о росте цен на услуги такси в период снегопадов — с 12 по 15 февраля. По данным организаций, услуги такси в Москве подорожали в пять раз, в регионах — в три раза.