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Акции «Норникеля» подешевели на фоне новостей об аварийных рудниках

Ведомости

Акции «Норникеля» в моменте упали на 5,35%, до 22 824 руб. за акцию после сообщения о том, что компания будет восстанавливать добычу на двух подтопленных рудниках до четырех месяцев, а работу Норильской обогатительной фабрики — в течение почти месяца. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Это произошло после сообщения компании о том, что она планирует полностью восстановить добычу на подтопленных рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» в течение срока от трех до четырех месяцев. «Рудник "Октябрьский" (объем добычи — 5,0 млн т руды в год) постепенно восстановит добычу во второй половине апреля — мае. Начало восстановления добычи на руднике "Таймырский" (4,3 млн т руды в год) намечено на начало июня, его полное восстановление займет около месяца», — сообщили в пресс-службе «Норникеля».

Кроме того, «Норникель» сообщил, что намерен восстановить работоспособность цепочки переработки вкрапленной руды на Норильской обогатительной фабрике (мощность около 5,2 млн т руды в год) после произошедшей аварии к 15 апреля.

«Норникель» частично приостановил деятельность рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления 24 февраля. Компания объяснила, что приняла это решение, руководствуясь правилами техники безопасности. В «Норникеле» добавили, что влияние остановки рудников на прогноз производства металла будет подсчитано после откачки воды и перезапуска добычи.

Авария на Норильской обогатительной фабрике произошла 20 февраля. Тогда при проведении ремонтных работ по укреплению конструкции здания произошло обрушение пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи. Погибли три сотрудника компании, ещё пятеро пострадали.

Ранее по теме: «Норникель» приостановил работу двух своих рудников из-за подтопления

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных