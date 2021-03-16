Акции «Норникеля» подешевели на фоне новостей об аварийных рудниках
Акции «Норникеля» в моменте упали на 5,35%, до 22 824 руб. за акцию после сообщения о том, что компания будет восстанавливать добычу на двух подтопленных рудниках до четырех месяцев, а работу Норильской обогатительной фабрики — в течение почти месяца. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Это произошло после сообщения компании о том, что она планирует полностью восстановить добычу на подтопленных рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» в течение срока от трех до четырех месяцев. «Рудник "Октябрьский" (объем добычи — 5,0 млн т руды в год) постепенно восстановит добычу во второй половине апреля — мае. Начало восстановления добычи на руднике "Таймырский" (4,3 млн т руды в год) намечено на начало июня, его полное восстановление займет около месяца», — сообщили в пресс-службе «Норникеля».
Кроме того, «Норникель» сообщил, что намерен восстановить работоспособность цепочки переработки вкрапленной руды на Норильской обогатительной фабрике (мощность около 5,2 млн т руды в год) после произошедшей аварии к 15 апреля.
«Норникель» частично приостановил деятельность рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления 24 февраля. Компания объяснила, что приняла это решение, руководствуясь правилами техники безопасности. В «Норникеле» добавили, что влияние остановки рудников на прогноз производства металла будет подсчитано после откачки воды и перезапуска добычи.
Авария на Норильской обогатительной фабрике произошла 20 февраля. Тогда при проведении ремонтных работ по укреплению конструкции здания произошло обрушение пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи. Погибли три сотрудника компании, ещё пятеро пострадали.