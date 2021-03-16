Акции «Норникеля» подешевели на фоне новостей об аварийных рудниках

Это произошло после сообщения компании о том, что она планирует полностью восстановить добычу на подтопленных рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» в течение срока от трех до четырех месяцев. «Рудник "Октябрьский" (объем добычи — 5,0 млн т руды в год) постепенно восстановит добычу во второй половине апреля — мае. Начало восстановления добычи на руднике "Таймырский" (4,3 млн т руды в год) намечено на начало июня, его полное восстановление займет около месяца», — сообщили в пресс-службе «Норникеля».