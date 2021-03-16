«Газпром» и Shell заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
«Газпром» и концерн Shell заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве сроком на пять лет, сообщили в российском холдинге.
Документ предполагает расширение взаимодействия компаний по ряду направлений, включая изучение энергетических рынков, цифровизацию и сокращение выбросов парниковых газов.
Соглашение утвердили глава «Газпрома» Алексей Миллер и главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден в режиме ВКС.
Миллер и Бен ван Берден также обсудили работу «Газпрома» и Shell по ряду направлений, в том числе проект «Сахалин – 2».