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Босния и Герцеговина заинтересована в поставках газа через «Турецкий поток»

Ведомости

Босния и Герцеговина заинтересована в том, чтобы в страну осуществлялись поставки газа через газопровод «Турецкий поток», заявил председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает ТАСС.

«Мы заинтересованы в доведении "Турецкого потока" до Боснии и Герцеговины», — сказал Додик на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Газпром» ввел в эксплуатацию трубопровод «Турецкий поток» в январе 2020 г. В церемонии запуска помимо Эрдогана участвовал президент России Владимир Путин, а также министры энергетики обеих стран.

«Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и транзитом через нее в Европу. Он стал заменой несостоявшемуся «Южному потоку».

Ранее по теме: Путин и Эрдоган запустили газопровод «Турецкий поток»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных