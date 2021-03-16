Босния и Герцеговина заинтересована в поставках газа через «Турецкий поток»
Босния и Герцеговина заинтересована в том, чтобы в страну осуществлялись поставки газа через газопровод «Турецкий поток», заявил председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает ТАСС.
«Мы заинтересованы в доведении "Турецкого потока" до Боснии и Герцеговины», — сказал Додик на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Газпром» ввел в эксплуатацию трубопровод «Турецкий поток» в январе 2020 г. В церемонии запуска помимо Эрдогана участвовал президент России Владимир Путин, а также министры энергетики обеих стран.
«Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и транзитом через нее в Европу. Он стал заменой несостоявшемуся «Южному потоку».