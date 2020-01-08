Путин и Эрдоган запустили газопровод «Турецкий поток»
Газпром» в среду, 8 января, ввел в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток». В церемонии запуска участвовали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, а также министры энергетики обеих стран.
«Турецкий поток» – новый экспортный трубопровод «Газпрома», предназначенный для поставок газа в Турцию и транзитом через нее в Европу. Впервые о проекте российская компания объявила в 2015 г. Он стал заменой не состоявшемуся «Южному потоку». Изначально четыре нитки газопровода предполагалось протянуть через Черное море до побережья Болгарии. Но после выхода Болгарии из проекта, маршрут морской части трубопровода был изменен, а его мощность сокращена вдвое. В обновленной версии проект предусматривал выход на берег Турции двух ниток газопровода, мощностью 15,75 млрд куб. м в год каждая.
Строительство морской части трубопровода началось в 2017 г. Заявленная «Газпромом» стоимость проекта – около $7 млрд. С учетом вложений в «Южный поток» и инвестиций в сербскую часть сухопутного продолжения второй нитки «Турецкого потока, реальная стоимость строительства «Турецкого потока» составляет около $13 млрд, следует из расчетов «Интерфакса» о ежегодном освоении инвестпрограммы «Газпрома» в 2012-2019 гг.
Первая из ниток новой экспортной трубы предназначена для поставок на внутренний рынок Турции, вторая доведена до границы с Болгарией и дает возможность экспорта в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Маршрут наземного продолжения второй нитки предполагает дальнейший транзит российского газа через Сербию и Венгрию вплоть до Австрии. 1 января с украинского маршрута на новый экспортный газопровод были полностью переведены экспортные поставки в Болгарию, следует из сообщения болгарской Bulgargaz, это же следует из данных мониторинговой платформы ENTSOG.Из 15,75 млрд куб. м газа во второй нитке «Турецкого потока» 3,5 млрд куб. м предназначены для поставок Болгарии, 2,5 млрд куб. м – Сербии, 6 млрд куб. м – Венгрии.
Тем не менее полностью использовать возможности нового экспортного трубопровода «Газпром» пока не сможет. Загрузка первой нитки «Турецкого потока» напрямую будет зависеть от спроса на внутреннем рынке Турции, где «Газпром» будет вынужден конкурировать с азербайджанским газом и поставками СПГ. В I-III кв 2019 г. поставки российской компании в Турцию снизились на 35% до 11,8 млрд куб. м, по сравнению с аналогичным показателем 2018 г.
Наращивать поставки по второй нитке российской компании пока не позволяет срыв сроков строительства ее наземного продолжения. Необходимые транзитные мощности к концу 2019 г. были достроены только в Сербии, где российская компания сама занималась строительством. Строительство болгарского участка, без которого дальнейший транзит российского газа невозможен, будет завершен к маю обещал недавно премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.