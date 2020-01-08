Путин и Эрдоган запустили газопровод «Турецкий поток»

«Турецкий поток» – новый экспортный трубопровод «Газпрома», предназначенный для поставок газа в Турцию и транзитом через нее в Европу. Впервые о проекте российская компания объявила в 2015 г. Он стал заменой не состоявшемуся «Южному потоку». Изначально четыре нитки газопровода предполагалось протянуть через Черное море до побережья Болгарии. Но после выхода Болгарии из проекта, маршрут морской части трубопровода был изменен, а его мощность сокращена вдвое. В обновленной версии проект предусматривал выход на берег Турции двух ниток газопровода, мощностью 15,75 млрд куб. м в год каждая.