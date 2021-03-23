Топливный союз предупредил о риске подорожания бензина на 14%

Счетная палата в своем отчете за 2020 г. заявила о риске повторения в России топливного кризиса 2018 г. В Минэнерго отмечали, что уже приняли меры по сдерживанию розничных цен на бензин и дизтопливо. Также в министерстве заявили, что благодаря демпферному механизму розничные цены на топливо держались в рамках инфляции. Цена на АИ-92 выросла в 2020 г. на 2,2-2,5% при инфляции 4,9%.