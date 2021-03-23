Топливный союз предупредил о риске подорожания бензина на 14%
Розничные цены на бензин в России до конца этого года могут вырасти выше инфляции, при худшем сценарии – на 14%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо Независимого топливного союза (НТС) премьер-министру Михаилу Мишустину.
По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), цены на бензин АИ-92 и АИ-95 увеличились с 1 декабря 2020 г. по 17 марта 2021 г. более чем на 18,5%, хотя в этот период биржевая стоимость топлива обычно падает. Это позволяло независимым АЗС, транспортным и сельхозкомпаниям закупать бензин перед повышением его цены весной и летом, что обеспечивало низкие темпы роста цен, отметили в НТС.
Вероятность повторения топливного кризиса 2018 г. в России повышается, говорится в письме. При худшем сценарии розничные цены на бензин и дизель могут вырасти на 13,77% за год. В НТС ремьер-министру предложили снизить акцизы на бензин и дизель пятого экологического класса, отменить демпфер и увеличить объемы реализации на бирже до 25% производства бензина и до 15% производства дизеля.
В Минэнерго изданию сообщили, что проработают предложения НТС, если будет такое поручение правительства. В Минфин письмо НТС не поступало. В пресс-службе правительства и крупнейших нефтекомпаний на момент публикации не ответили на запросы.
Счетная палата в своем отчете за 2020 г. заявила о риске повторения в России топливного кризиса 2018 г. В Минэнерго отмечали, что уже приняли меры по сдерживанию розничных цен на бензин и дизтопливо. Также в министерстве заявили, что благодаря демпферному механизму розничные цены на топливо держались в рамках инфляции. Цена на АИ-92 выросла в 2020 г. на 2,2-2,5% при инфляции 4,9%.
Затем замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что министерство не видит предпосылок повторения кризиса 2018 г.. Он рассказал, что нефтекомпании сейчас полностью снабжают рынок топливом и увеличили производство бензина. С начала февраля товарные запасы, по его словам, увеличились более чем на треть и продолжают расти.