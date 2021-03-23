Миллер оценил переход «Газпрома» на российское ПО в 180 млрд рублей
В письме Миллер попросил Мишустина исключить из проекта указа президента о переходе на российское ПО конкретные сроки перехода на отечественный софт и оборудование. В текущей версии документа говорится, что переход на российское ПО должен состояться до 1 января 2024 г., на оборудование – до 1 января 2025 г. «Принятие указа в текущей редакции приведет к существенной единовременной финансовой нагрузке и рискам негативного влияния на экономические показатели «Газпрома», — пояснил Миллер.
Миллер предлагает добавить в проект указа президента пункт о том, что компании, которые относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры, в том числе «Газпром», должны разработать и утвердить планы перехода на российское ПО и оборудование.
Представитель Минцифры сообщил изданию, что министерство рассматривает письмо Миллера. В пресс-службе «Газпрома» отказались от комментариев. Издание отправило запросы пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и в пресс-службу правительства.
В мае 2020 г. Минцифры опубликовало проект указа президента, предусматривающий переход на преимущественное использование ими отечественного ПО до 1 января 2021 г., еще через год объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны были перейти на российское оборудование. К КИИ относят сети связи, информационные и автоматизированные системы управления, задействованные в здравоохранении, связи, энергетике, транспорте, банковской и иных сферах финансового рынка.
Однако в ходе общественного обсуждения вопроса в октябре прошлого года эти даты были отвергнуты и названы новые – январь 2024 г. для ПО и январь 2025 г. для оборудования. Проект указа с этими датами был размещен на сайте правовых актов 29 октября 2020 г. Однако в начале 2021 г. Минцифры опубликовало новый проект с новыми датами.