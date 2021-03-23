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Ford запустит в России серийное производство электрогрузовиков в 2022 году

Ведомости

В 2022 г. Ford начнет серийный выпуск в России электрического фургона Ford Transit, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию «Соллерс», владеющую совместным с Ford автопроизводством «Соллерс Форд».

Как сообщили в компании, производство будет запущено параллельно с основной дизельной платформой грузовика. Планируемые объемы производства «Соллерс» не раскрывает. В компании ожидают спроса на электрогрузовик со стороны e-commerce в Москве и городах-миллионниках, в частности Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

«Соллерс» отмечает, что такой транспорт может стать более выгодным для бизнеса, чем традиционные дизельные грузовики, в частности, позволит сократить до 15–20% платежей в операционном лизинге при условии низких ставок финансирования (3–5% в Европе). Для повышения доли использования такого транспорта предпринимателями «Соллерс» предлагает властям предоставить электрическим грузовикам доступ в центр городов без ограничений, разрешить движение по выделенным полосам и бесплатный проезд по платным участкам дорог.

Кроме того, компания считает необходимым разместить зарядные станции на стоянках грузового транспорта при въездах в город и вдоль окружных дорог, перехватывающих парковках закрытого типа и паркингах крупных гипермаркетов. Наконец, электрогрузовики, по мнению «Соллерс», стоит включить в льготную программу по операционному лизингу «Доступная аренда» с возможностью роста скидки на автомобили с 25% до 35%, а также ради дальнейшей локализации их производства пересмотреть текущие требования Минпромторга.

В феврале «Ведомости» сообщали, что российская инжиниринговая компания Drive Electro в 2021 г. запустит производство аккумуляторов для электротранспорта и серийное производство электрогрузовиков на шасси КамАЗ-5325. Максимальная мощность завода должна составить 1 тыс. грузовиков в год. Первым заказчиком может стать «Магнит». Ритейлер тогда заявил о намерении подписать контракт на поставку 200 электрогрузовиков. На тот момент он тестировал образец машины от Drive Electro. Ее снаряженная масса составляет 10,4 т, грузоподъемность – 9 т. Электромотор развивает до 354 л. с. в пике (не более получаса). Пустой грузовик проезжает до 200 км на одном заряде, груженый – 120 км. Емкость аккумулятора составляет 140 кВт ч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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