Ford запустит в России серийное производство электрогрузовиков в 2022 году

В феврале «Ведомости» сообщали, что российская инжиниринговая компания Drive Electro в 2021 г. запустит производство аккумуляторов для электротранспорта и серийное производство электрогрузовиков на шасси КамАЗ-5325. Максимальная мощность завода должна составить 1 тыс. грузовиков в год. Первым заказчиком может стать «Магнит». Ритейлер тогда заявил о намерении подписать контракт на поставку 200 электрогрузовиков. На тот момент он тестировал образец машины от Drive Electro. Ее снаряженная масса составляет 10,4 т, грузоподъемность – 9 т. Электромотор развивает до 354 л. с. в пике (не более получаса). Пустой грузовик проезжает до 200 км на одном заряде, груженый – 120 км. Емкость аккумулятора составляет 140 кВт ч.