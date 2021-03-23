Власти Норвегии запретили продажу «дочки» Rolls-Royce «Трансмашхолдингу»
Продажа принадлежащего британской компании Rolls-Royce норвежского завода Bergen Engines международному подразделению российского «Трансмашхолдинга» (ТМХ) TMH International может угрожать национальной безопасности Норвегии, поэтому будет запрещена, говорится в докладе министра юстиции Норвегии Моники Мэллан.
«Президент и правительство в целом считают, что интересы национальной безопасности могут оказаться под угрозой, если собственность Bergen Engines перейдет от Rolls-Royce к ТМХ. Таким образом, в следующую пятницу, 26 марта 2021 года, будет представлена резолюция о прекращении продажи в соответствии с §2-5 закона о безопасности», – заявила министр.
Глава ведомства перечислила ряд причин, по которым сделка должна быть прервана. Во-первых, по оценке норвежского правительства, технологии Bergen Engines и производимые им двигатели имели бы для России большое военно-стратегическое значение и укрепили бы ее военный потенциал. А это противоречит интересам безопасности Норвегии и ее союзников.
Кроме того, после введения европейских санкций в 2014 г. Россия столкнулась с трудностями для доступа к подобным технологиям, утверждает Мэллон. Таким образом, сделка по приобретению Bergen Engines привела бы к попытке обойти правила экспортного контроля и ослабила бы действующие ограничительные меры.
Вдобавок глава Минюста упомянула стратегическое расположение Bergen Engines. При покупке завода ТМХ Россия получила бы выход к Бергену и оборонным сооружениям, имеющим важное значение для безопасности Норвегии и ее союзников.
Правительство проинформировало Rolls-Royce о своем решении 18 марта. Компания согласилась с ним и теперь ищет нового покупателя завода, сказано в заявлении Мэллон.
О том, что TMH International достигло договоренности с Rolls-Royce Group о приобретении завода Bergen Engines, производящего дизельные и газопоршневые среднеоборотные двигатели, российская компания объявила 4 февраля. Мэллон заявила также, что предприятие производит двигатели не только гражданского, но и военного назначения как для Норвегии, так и ее союзников, включая США.
Сумма потенциальной сделки не раскрывалась, однако Агентство безопасности Норвегии оценило ее в €150 млн или $178 млн. В сообщении ТМХ отмечалось, что газопоршневые среднеоборотные двигатели предназначены для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий. За счет сделки ТМХ рассчитывала расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей.
«Трансмашхолдинг» – крупнейший в России производитель рельсового транспорта. Компания выпускает локомотивы, вагоны для метро и поездов дальнего следования, трамваи. 20% предприятия принадлежат французской Alstom Holdings, 80% в совокупности – компаниям российских бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы. При этом контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа. Махмудов является основателем и совладельцем «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК), Бокарев также является совладельцем «УГМК».