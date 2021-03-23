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Власти Норвегии запретили продажу «дочки» Rolls-Royce «Трансмашхолдингу»

Ведомости

Продажа принадлежащего британской компании Rolls-Royce норвежского завода Bergen Engines международному подразделению российского «Трансмашхолдинга» (ТМХ) TMH International может угрожать национальной безопасности Норвегии, поэтому будет запрещена, говорится в докладе министра юстиции Норвегии Моники Мэллан.

«Президент и правительство в целом считают, что интересы национальной безопасности могут оказаться под угрозой, если собственность Bergen Engines перейдет от Rolls-Royce к ТМХ. Таким образом, в следующую пятницу, 26 марта 2021 года, будет представлена резолюция о прекращении продажи в соответствии с §2-5 закона о безопасности», – заявила министр.

Глава ведомства перечислила ряд причин, по которым сделка должна быть прервана. Во-первых, по оценке норвежского правительства, технологии Bergen Engines и производимые им двигатели имели бы для России большое военно-стратегическое значение и укрепили бы ее военный потенциал. А это противоречит интересам безопасности Норвегии и ее союзников.

Кроме того, после введения европейских санкций в 2014 г. Россия столкнулась с трудностями для доступа к подобным технологиям, утверждает Мэллон. Таким образом, сделка по приобретению Bergen Engines привела бы к попытке обойти правила экспортного контроля и ослабила бы действующие ограничительные меры.

Вдобавок глава Минюста упомянула стратегическое расположение Bergen Engines. При покупке завода ТМХ Россия получила бы выход к Бергену и оборонным сооружениям, имеющим важное значение для безопасности Норвегии и ее союзников.

Правительство проинформировало Rolls-Royce о своем решении 18 марта. Компания согласилась с ним и теперь ищет нового покупателя завода, сказано в заявлении Мэллон.

О том, что TMH International достигло договоренности с Rolls-Royce Group о приобретении завода Bergen Engines, производящего дизельные и газопоршневые среднеоборотные двигатели, российская компания объявила 4 февраля. Мэллон заявила также, что предприятие производит двигатели не только гражданского, но и военного назначения как для Норвегии, так и ее союзников, включая США.

Сумма потенциальной сделки не раскрывалась, однако Агентство безопасности Норвегии оценило ее в €150 млн или $178 млн. В сообщении ТМХ отмечалось, что газопоршневые среднеоборотные двигатели предназначены для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий. За счет сделки ТМХ рассчитывала расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей.

«Трансмашхолдинг» – крупнейший в России производитель рельсового транспорта. Компания выпускает локомотивы, вагоны для метро и поездов дальнего следования, трамваи. 20% предприятия принадлежат французской Alstom Holdings, 80% в совокупности – компаниям российских бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы. При этом контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа. Махмудов является основателем и совладельцем «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК), Бокарев также является совладельцем «УГМК». 

Ранее по теме: «Трансмашхолдинг» купит завод Rolls-Royce Group в Норвегии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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