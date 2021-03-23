Власти Норвегии запретили продажу «дочки» Rolls-Royce «Трансмашхолдингу»

О том, что TMH International достигло договоренности с Rolls-Royce Group о приобретении завода Bergen Engines, производящего дизельные и газопоршневые среднеоборотные двигатели, российская компания объявила 4 февраля. Мэллон заявила также, что предприятие производит двигатели не только гражданского, но и военного назначения как для Норвегии, так и ее союзников, включая США.