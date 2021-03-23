РФПИ купил облигации Telegram
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) принял участие в инвестициях в конвертируемые облигации Telegram вместе с фондом из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Mubadala. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
«РФПИ подтвердил участие Фонда в инвестиции в Telegram совместно с Mubadala Investment Company», — сообщил представитель РФПИ. Размер инвестиций и какие-либо другие детали он не уточнил.
Ранее сегодня два фонда из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Mubadala (суверенный фонд эмирата Абу-Даби) и Abu Dhabi Catalyst Partners — вложили в сумме $150 млн в покупку конвертируемых облигаций Telegram. По словам источника «Ведомостей», близкого к Telegram, в совокупности эти фонды стали крупнейшими инвесторами, принявшими участие в размещении бондов компании. Сделка, как говорится в совместном заявлении фондов, предполагает партнерство с эмиратом Абу-Даби в части инноваций.
Telegram Group Inc., зарегистрированная на британских Виргинских островах, 15 марта разместила пятилетние облигации на $1 млрд для ограниченного круга инвесторов под 7% годовых. Минимальный лот для участия составлял $500 тыс., номинальная стоимость облигации составила $1 тыс. Бонды размещены до 2026 г., первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 г.
Источник, близкий к Telegram, рассказал «Ведомостям», что в случае, если IPO компании, владеющей одноименным мессенджером, пройдет в первые три года с момента размещения облигаций – до марта 2024 г., держатели бондов смогут конвертировать их в акции Telegram с дисконтом в 10% к цене размещения. В 2025 г. дисконт увеличится до 15%, в 2026-м – до 20%.