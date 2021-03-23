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Дуров заявил о привлечении Telegram более $1 млрд через продажу облигаций

Ведомости

Telegram привлек через продажу конвертируемых облигаций более $1 млрд, заявил основатель компании Павел Дуров в своем канале в одноименном мессенджере.

«Еще одна хорошая новость — я рад сообщить, что Telegram собрал более $1 млрд, продав облигации некоторым из крупнейших и наиболее осведомленных инвесторов со всего мира», — написал Дуров. По его словам, это позволит компании «продолжить глобальный рост» и поддержать кампанию по монетизации мессенджера, которую его основатель анонсировал в декабре.

«Когда я запускал Telegram почти 8 лет назад, его конечной целью было стать финансово устойчивым проектом, который сможет служить человечеству в будущие десятилетия или столетия. Сегодняшняя новость — еще один шаг к этой цели», — подчеркнул Дуров.

Ранее сегодня о покупке облигаций компании на общую сумму $150 млн (по $75 млн каждый) объявили фонды из Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Mubadala (суверенный фонд эмирата Абу-Даби) и Abu Dhabi Catalyst Partners. В сумме, по словам источника «Ведомостей», это стало самой большой инвестицией.

Четыре вопроса об облигациях Telegram

Telegram Group Inc. закрыла книгу заявок на покупку бондов

Зарегистрированная на британских Виргинских островах Telegram Group Inc. 15 марта разместила пятилетние облигации на $1 млрд для ограниченного круга инвесторов под 7% годовых. Минимальный лот для участия составлял $500 тыс., номинальная стоимость облигации составила $1 тыс. Бонды размещены до 2026 г., первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 г. Источник, близкий к Telegram, рассказал «Ведомостям», что в случае, если IPO компании, владеющей одноименным мессенджером, пройдет в первые три года с момента размещения облигаций – до марта 2024 г., держатели бондов смогут конвертировать их в акции Telegram с дисконтом в 10% к цене размещения. В 2025 г. дисконт увеличится до 15%, в 2026-м – до 20%.

Так компания надеется привлечь средства для развития мессенджера, появления в нем платных функций и возврата $1,2 млрд инвестиций тем, кто вложился в незапущенную из-за решения американских властей блокчейн-платформу TON.

Ранее по теме: Фонды из ОАЭ купили облигации Telegram на $150 млн
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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