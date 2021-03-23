Дуров заявил о привлечении Telegram более $1 млрд через продажу облигаций
Telegram привлек через продажу конвертируемых облигаций более $1 млрд, заявил основатель компании Павел Дуров в своем канале в одноименном мессенджере.
«Еще одна хорошая новость — я рад сообщить, что Telegram собрал более $1 млрд, продав облигации некоторым из крупнейших и наиболее осведомленных инвесторов со всего мира», — написал Дуров. По его словам, это позволит компании «продолжить глобальный рост» и поддержать кампанию по монетизации мессенджера, которую его основатель анонсировал в декабре.
«Когда я запускал Telegram почти 8 лет назад, его конечной целью было стать финансово устойчивым проектом, который сможет служить человечеству в будущие десятилетия или столетия. Сегодняшняя новость — еще один шаг к этой цели», — подчеркнул Дуров.
Ранее сегодня о покупке облигаций компании на общую сумму $150 млн (по $75 млн каждый) объявили фонды из Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Mubadala (суверенный фонд эмирата Абу-Даби) и Abu Dhabi Catalyst Partners. В сумме, по словам источника «Ведомостей», это стало самой большой инвестицией.
Зарегистрированная на британских Виргинских островах Telegram Group Inc. 15 марта разместила пятилетние облигации на $1 млрд для ограниченного круга инвесторов под 7% годовых. Минимальный лот для участия составлял $500 тыс., номинальная стоимость облигации составила $1 тыс. Бонды размещены до 2026 г., первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 г. Источник, близкий к Telegram, рассказал «Ведомостям», что в случае, если IPO компании, владеющей одноименным мессенджером, пройдет в первые три года с момента размещения облигаций – до марта 2024 г., держатели бондов смогут конвертировать их в акции Telegram с дисконтом в 10% к цене размещения. В 2025 г. дисконт увеличится до 15%, в 2026-м – до 20%.
Так компания надеется привлечь средства для развития мессенджера, появления в нем платных функций и возврата $1,2 млрд инвестиций тем, кто вложился в незапущенную из-за решения американских властей блокчейн-платформу TON.