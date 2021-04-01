«Известия» узнали о проблемах с закупкой сахара у производителей
Крупные торговые сети около недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированной цене, сообщили «Известия» со ссылкой на два источника на рынке.
Проблемы с закупками начались после того, как 22 марта правительство объявило, что готово с 1 апреля субсидировать расходы производителей из расчета 5 руб. за 1 кг продукции. Заводы продают торговым сетям сахар по фиксированной цене – 36 руб. за 1 кг.
Собеседник издания пояснил, что производители снизили свою активность: до 1 апреля им было не выгодно реализовывать свою продукцию. Другой источник в отрасли отметил, что крупные ритейлеры не могут закупить сахар, его запасы в распределительных центрах сокращаются каждый день. По данным источника, производители также отказываются подтверждать объемы будущих поставок торговым сетям.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) не подтвердили и не опровергли проблемы ритейлеров с закупкой сахара. В Минсельхозе ситуацию на рынке сахара назвали «стабильной» и не ожидают его дефицита. Участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства и поставляют товар на рынок, добавили в министерстве.
В декабре прошлого года начали действовать соглашения, устанавливающие предельную отпускную цену на сахар на уровне 36 руб. за кг и на подсолнечное масло на уровне 95 руб. за литр, а розничную — 46 руб. за кг и 110 руб. за литр соответственно. Соглашения были заключены из-за годового подорожания сахара более чем на 70%, подсолнечного масла — более чем на 23%. Предполагалось, что «заморозка» будет действовать до 1 апреля. Затем премьер-министр Михаил Мишустин продлил ее до 1 октября.