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«Известия» узнали о проблемах с закупкой сахара у производителей

Ведомости

Крупные торговые сети около недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированной цене, сообщили «Известия» со ссылкой на два источника на рынке.

Проблемы с закупками начались после того, как 22 марта правительство объявило, что готово с 1 апреля субсидировать расходы производителей из расчета 5 руб. за 1 кг продукции. Заводы продают торговым сетям сахар по фиксированной цене – 36 руб. за 1 кг.

Собеседник издания пояснил, что производители снизили свою активность: до 1 апреля им было не выгодно реализовывать свою продукцию. Другой источник в отрасли отметил, что крупные ритейлеры не могут закупить сахар, его запасы в распределительных центрах сокращаются каждый день. По данным источника, производители также отказываются подтверждать объемы будущих поставок торговым сетям.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) не подтвердили и не опровергли проблемы ритейлеров с закупкой сахара. В Минсельхозе ситуацию на рынке сахара назвали «стабильной» и не ожидают его дефицита. Участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства и поставляют товар на рынок, добавили в министерстве.

В декабре прошлого года начали действовать соглашения, устанавливающие предельную отпускную цену на сахар на уровне 36 руб. за кг и на подсолнечное масло на уровне 95 руб. за литр, а розничную — 46 руб. за кг и 110 руб. за литр соответственно. Соглашения были заключены из-за годового подорожания сахара более чем на 70%, подсолнечного масла — более чем на 23%. Предполагалось, что «заморозка» будет действовать до 1 апреля. Затем премьер-министр Михаил Мишустин продлил ее до 1 октября.

Ранее по теме: В России продлили заморозку цен на сахар и масло

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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