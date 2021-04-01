«Известия» узнали о проблемах с закупкой сахара у производителей

В декабре прошлого года начали действовать соглашения, устанавливающие предельную отпускную цену на сахар на уровне 36 руб. за кг и на подсолнечное масло на уровне 95 руб. за литр, а розничную — 46 руб. за кг и 110 руб. за литр соответственно. Соглашения были заключены из-за годового подорожания сахара более чем на 70%, подсолнечного масла — более чем на 23%. Предполагалось, что «заморозка» будет действовать до 1 апреля. Затем премьер-министр Михаил Мишустин продлил ее до 1 октября.