В России закроется планировавшая отправлять туристов в космос компания
Частная российская компания «КосмоКурс», которая планировала заниматься космическим туризмом, закроется, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора компании Павла Пушкина. Компания должны была построить космодром в Нижегородской области, сконструировать суборбитальную ракету и на ней отправлять в космос несколько сотен туристов в год.
«Компания ликвидируется, работникам объявлено о сокращении», — сказал Пушкин.
По его словам, компания закрывается, потому что у нее возникли непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома с властями региона. Также «КосмоКурс» не могла получить от Минобороны нужные документы для проектирования суборбитальной туристической ракеты.
В компании работает 50 конструкторов ракетно-космической техники. В «Роскосмосе» агентству сообщили, что было принято решение сохранить коллектив.
«Руководство "Роскосмоса" в курсе той ситуации, которая сложилась вокруг компании "КосмоКурс". Сейчас ведутся консультации с одним из научных учреждений, входящих в периметр "Роскосмоса", о включении в его состав уникального коллектива», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Компания была создана в 2014 г. для разработки ракетно-космической техники и отправки в космос туристов. Стоимость билета оценивалась примерно в $200-250 тыс. Планировалось, что компания будет проводить до 115 пусков в год и отправлять в космос до 700 человек, в том числе иностранцев.