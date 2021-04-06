ОАК может увеличить объемы производства самолетов

18 марта госкорпорация «Ростех» подтвердила, что компании «Сухой» и РСК «МиГ» сольют в «единый корпоративный центр самолетостроения, который консолидирует управление самолетными программами и другими активами ОАК». Этот центр «также станет управляющей организацией для компаний «Туполев», «Ильюшин» и корпорации «Иркут». Инженерно-конструкторские функции группы будут выделены в отдельный центр, который расположится в Москве; в его состав войдут все авиационные конструкторские бюро». Обо всех этих изменениях ранее заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.