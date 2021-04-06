ОАК может увеличить объемы производства самолетов
Объединенная авиастроительная корпорация может увеличить объемы производства самолетов, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов после посещения производственной площадки ОАК ЛАЗ им. П.А. Воронина в Луховицах.
Борисов напомнил, что сейчас проходят сертификационные испытания МС-21, Ил-114 и Ил-112, а также ведется работа над созданием легкомоторных самолетов L-410, L-610 и самолета «Байкал».
«От того, насколько быстро мы завершим все свои проекты, поставим на крыло те самолеты, о которых я говорил, и, возможно, пересмотрим в сторону увеличения наши производственные программы, зависит по сути дела инфраструктурная устойчивость РФ», — сказал он.
По его словам, правительство ожидает повышения эффективности авиационной отрасли в целом, в частности, ОАК как основного разработчика и производителя российских самолетов.
«Все это делается для того, чтобы выполнить поручение президента и обеспечить как можно быстрее связанность регионов РФ», — подчеркнул вице-премьер.
18 марта госкорпорация «Ростех» подтвердила, что компании «Сухой» и РСК «МиГ» сольют в «единый корпоративный центр самолетостроения, который консолидирует управление самолетными программами и другими активами ОАК». Этот центр «также станет управляющей организацией для компаний «Туполев», «Ильюшин» и корпорации «Иркут». Инженерно-конструкторские функции группы будут выделены в отдельный центр, который расположится в Москве; в его состав войдут все авиационные конструкторские бюро». Обо всех этих изменениях ранее заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.