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ОАК может увеличить объемы производства самолетов

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация может увеличить объемы производства самолетов, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов после посещения производственной площадки ОАК ЛАЗ им. П.А. Воронина в Луховицах.

Борисов напомнил, что сейчас проходят сертификационные испытания МС-21, Ил-114 и Ил-112, а также ведется работа над созданием легкомоторных самолетов L-410, L-610 и самолета «Байкал».

«От того, насколько быстро мы завершим все свои проекты, поставим на крыло те самолеты, о которых я говорил, и, возможно, пересмотрим в сторону увеличения наши производственные программы, зависит по сути дела инфраструктурная устойчивость РФ», — сказал он.

По его словам, правительство ожидает повышения эффективности авиационной отрасли в целом, в частности, ОАК как основного разработчика и производителя российских самолетов.

«Все это делается для того, чтобы выполнить поручение президента и обеспечить как можно быстрее связанность регионов РФ», — подчеркнул вице-премьер.

18 марта госкорпорация «Ростех» подтвердила, что компании «Сухой» и РСК «МиГ» сольют в «единый корпоративный центр самолетостроения, который консолидирует управление самолетными программами и другими активами ОАК». Этот центр «также станет управляющей организацией для компаний «Туполев», «Ильюшин» и корпорации «Иркут». Инженерно-конструкторские функции группы будут выделены в отдельный центр, который расположится в Москве; в его состав войдут все авиационные конструкторские бюро». Обо всех этих изменениях ранее заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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