Реформа авиастроения растягивается по времени

Реформа авиастроения растягивается по времениИ обещает быть менее радикальной
Госкорпорация «Ростех» выпустила 18 марта пресс-релиз, в котором подтвердила публикацию РБК, описавшего основные черты реформы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, подконтрольна «Ростеху»). Как говорится в пресс-релизе, компании «Сухой» и РСК «МиГ» сольют в «единый корпоративный центр самолетостроения, который консолидирует управление самолетными программами и другими активами ОАК». Этот центр «также станет управляющей организацией для компаний «Туполев», «Ильюшин» и корпорации «Иркут». Инженерно-конструкторские функции группы будут выделены в отдельный центр, который расположится в Москве; в его состав войдут все авиационные конструкторские бюро».
Обо всех этих изменениях заявил на специальном совещании, как сообщается в пресс-релизе, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, который решил возглавить совет директоров ОАК вместо Анатолия Сердюкова, который занимает должность руководителя авиационного кластера «Ростеха». Это решение объясняется важностью начатых преобразований. При этом пресс-релиз успокаивает инженерно-конструкторские кадры. «Конструкторские школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате Единого инженерно-конструкторского центра. Центр расположится в Москве, где сосредоточена существующая испытательная и стендовая инфраструктура ОАК. Перемещение авиационных КБ в другие регионы не стоит в повестке дня», – говорится в документе. А гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что экономический эффект от реформы составит 130 млрд руб.