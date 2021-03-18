Реформа авиастроения растягивается по времени

Обо всех этих изменениях заявил на специальном совещании, как сообщается в пресс-релизе, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, который решил возглавить совет директоров ОАК вместо Анатолия Сердюкова, который занимает должность руководителя авиационного кластера «Ростеха». Это решение объясняется важностью начатых преобразований. При этом пресс-релиз успокаивает инженерно-конструкторские кадры. «Конструкторские школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате Единого инженерно-конструкторского центра. Центр расположится в Москве, где сосредоточена существующая испытательная и стендовая инфраструктура ОАК. Перемещение авиационных КБ в другие регионы не стоит в повестке дня», – говорится в документе. А гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что экономический эффект от реформы составит 130 млрд руб.