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Реформа авиастроения растягивается по времени

И обещает быть менее радикальной
Алексей Никольский
Конструкторам российских самолетов не придется уезжать из Москвы /Денис Гришкин / Ведомости

Госкорпорация «Ростех» выпустила 18 марта пресс-релиз, в котором подтвердила публикацию РБК, описавшего основные черты реформы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, подконтрольна «Ростеху»). Как говорится в пресс-релизе, компании «Сухой» и РСК «МиГ» сольют в «единый корпоративный центр самолетостроения, который консолидирует управление самолетными программами и другими активами ОАК». Этот центр «также станет управляющей организацией для компаний «Туполев», «Ильюшин» и корпорации «Иркут». Инженерно-конструкторские функции группы будут выделены в отдельный центр, который расположится в Москве; в его состав войдут все авиационные конструкторские бюро».

Обо всех этих изменениях заявил на специальном совещании, как сообщается в пресс-релизе, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, который решил возглавить совет директоров ОАК вместо Анатолия Сердюкова, который занимает должность руководителя авиационного кластера «Ростеха». Это решение объясняется важностью начатых преобразований. При этом пресс-релиз успокаивает инженерно-конструкторские кадры. «Конструкторские школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате Единого инженерно-конструкторского центра. Центр расположится в Москве, где сосредоточена существующая испытательная и стендовая инфраструктура ОАК. Перемещение авиационных КБ в другие регионы не стоит в повестке дня», – говорится в документе. А гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что экономический эффект от реформы составит 130 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных