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«Коммерсантъ» узнал об ограничении использования Zoom госкомпаниями России

Ведомости

Zoom Video Communications Inc. отзывает у своего дистрибутора в России и СНГ «РайтКонф» авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с госучастием, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо «РайтКонф» партнерам. Гендиректор «РайтКонф» Андрей Петренко подтвердил изданию подлинность письма.

Требования компании касаются также стран СНГ, добавил он. Детали дальнейшей работы сейчас уточняются: возможно, Zoom разработает отдельный продукт для госсектора, добавил Петренко. Работа по действующим контрактам продолжится, подчеркнул он. В Zoom не ответили на запрос издания.

«Коммерсантъ» отметил, что политика компании может сказаться на работе российских школ и вузов: издание нашло на сайте госзакупок около 40 тендеров за 2020 г. на закупку Zoom вузами и колледжами России. В Минпросвещения изданию заявили, что школы могут использовать различные сервисы для видеоконференций: «Система образования хорошо защищена вариативностью инструментов». в Минобрнауки не ответили на запрос.

Позднее ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу Zoom, что информация о прекращении продаж сервиса госсектору в России, видимо, основываются на сообщении одного из агентств, которое продает сервис на партнерской основе. В головном офисе добавили, что «уточняют эту информацию» и смогут сделать выводы после проведения проверки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных