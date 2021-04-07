«Коммерсантъ» узнал об ограничении использования Zoom госкомпаниями России
Zoom Video Communications Inc. отзывает у своего дистрибутора в России и СНГ «РайтКонф» авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с госучастием, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо «РайтКонф» партнерам. Гендиректор «РайтКонф» Андрей Петренко подтвердил изданию подлинность письма.
Требования компании касаются также стран СНГ, добавил он. Детали дальнейшей работы сейчас уточняются: возможно, Zoom разработает отдельный продукт для госсектора, добавил Петренко. Работа по действующим контрактам продолжится, подчеркнул он. В Zoom не ответили на запрос издания.
«Коммерсантъ» отметил, что политика компании может сказаться на работе российских школ и вузов: издание нашло на сайте госзакупок около 40 тендеров за 2020 г. на закупку Zoom вузами и колледжами России. В Минпросвещения изданию заявили, что школы могут использовать различные сервисы для видеоконференций: «Система образования хорошо защищена вариативностью инструментов». в Минобрнауки не ответили на запрос.
Позднее ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу Zoom, что информация о прекращении продаж сервиса госсектору в России, видимо, основываются на сообщении одного из агентств, которое продает сервис на партнерской основе. В головном офисе добавили, что «уточняют эту информацию» и смогут сделать выводы после проведения проверки.