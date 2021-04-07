«Коммерсантъ» узнал об ограничении использования Zoom госкомпаниями России

«Коммерсантъ» отметил, что политика компании может сказаться на работе российских школ и вузов: издание нашло на сайте госзакупок около 40 тендеров за 2020 г. на закупку Zoom вузами и колледжами России. В Минпросвещения изданию заявили, что школы могут использовать различные сервисы для видеоконференций: «Система образования хорошо защищена вариативностью инструментов». в Минобрнауки не ответили на запрос.