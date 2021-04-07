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Правительство выделило 9 млрд рублей производителям сахара и подсолнечного масла

Ведомости

Правительство выделило 9 млрд руб. на субсидии производителям подсолнечного масла и сахара, чтобы частично компенсировать затраты на изготовление и реализацию продукции. Такое распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустином, опубликовано на сайте правительства.

«Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продтовары. Всего на компенсации из резервного фонда выделят 9 млрд рублей, что позволит зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 руб. для оптовиков и 46 руб. для розничных покупателей, 1 л масла – на уровне 95 и 110 руб. соответственно», — говорится в документе.

Документ утверждает правила предоставления выплат: их получат компании, зафиксировавшие цены на указанном уровне. Расчет компенсации будет производиться так: 10 руб. на 1 л масла и 5 руб. на 1 кг сахара. Трансферты распределят на основании заявок, поступивших от регионов. Ожидается, что по указанным ценам будет реализовано не менее 600 тыс. л масла и не менее 600 тыс. т сахара.

30 марта Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым соглашение о стабилизации цен на сахар-песок будет продлено до 1 июня, а на подсолнечное масло — до 1 октября текущего года.

Ранее по теме: Правительство предлагает зафиксировать цены на сахар и масло

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных