Правительство выделило 9 млрд рублей производителям сахара и подсолнечного масла

Документ утверждает правила предоставления выплат: их получат компании, зафиксировавшие цены на указанном уровне. Расчет компенсации будет производиться так: 10 руб. на 1 л масла и 5 руб. на 1 кг сахара. Трансферты распределят на основании заявок, поступивших от регионов. Ожидается, что по указанным ценам будет реализовано не менее 600 тыс. л масла и не менее 600 тыс. т сахара.