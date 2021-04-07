Правительство выделило 9 млрд рублей производителям сахара и подсолнечного масла
Правительство выделило 9 млрд руб. на субсидии производителям подсолнечного масла и сахара, чтобы частично компенсировать затраты на изготовление и реализацию продукции. Такое распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустином, опубликовано на сайте правительства.
«Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продтовары. Всего на компенсации из резервного фонда выделят 9 млрд рублей, что позволит зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 руб. для оптовиков и 46 руб. для розничных покупателей, 1 л масла – на уровне 95 и 110 руб. соответственно», — говорится в документе.
Документ утверждает правила предоставления выплат: их получат компании, зафиксировавшие цены на указанном уровне. Расчет компенсации будет производиться так: 10 руб. на 1 л масла и 5 руб. на 1 кг сахара. Трансферты распределят на основании заявок, поступивших от регионов. Ожидается, что по указанным ценам будет реализовано не менее 600 тыс. л масла и не менее 600 тыс. т сахара.
30 марта Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым соглашение о стабилизации цен на сахар-песок будет продлено до 1 июня, а на подсолнечное масло — до 1 октября текущего года.