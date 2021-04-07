«Русал» вложил $1,6 млрд в строительство первой очереди Тайшетского алюминиевого завода

Строительство Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области началось в 2006 г., но в 2009 г. «Русал" был вынужден заморозить проект. В 2016 г. компания предложила "Русгидро" стать соинвестором в проекте в качестве альтернативы строительства второй очереди Богучанского алюминиевого завода (им компании владеют паритетно — прим.) По данным агентства, в июне 2019 г. сообщалось, что "Русгидро" и "Русал" не пришли к единой позиции по строительству Тайшетского алюминиевого завода, и "Русал" начал самостоятельно заниматься реализацией проекта.