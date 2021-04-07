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«Русал» вложил $1,6 млрд в строительство первой очереди Тайшетского алюминиевого завода

Ведомости

«Русал» вложил в строительство первой очереди Тайшетского алюминиевого завода порядка $1,6 млрд, сообщил гендиректор алюминиевого холдинга Евгений Никитин.

«Общий бюджет строительства первой очереди мощностью 428,5 тыс. тонн оценивается в сумму около $1,6 млрд без НДС ", — цитирует ТАСС гендиректора компании. По его словам, предприятие планируется запустить в этом году. Пуск первого металла на заводе намечен на этот год, на проектные показатели он выйдет в течение последующих после запуска 12-18 месяцев, пояснил он.

Строительство Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области началось в 2006 г., но в 2009 г. «Русал" был вынужден заморозить проект. В 2016 г. компания предложила "Русгидро" стать соинвестором в проекте в качестве альтернативы строительства второй очереди Богучанского алюминиевого завода (им компании владеют паритетно — прим.) По данным агентства, в июне 2019 г. сообщалось, что "Русгидро" и "Русал" не пришли к единой позиции по строительству Тайшетского алюминиевого завода, и "Русал" начал самостоятельно заниматься реализацией проекта.

Ранее по теме: «Русгидро» получит 50% в Тайшетском алюминиевом заводе Rusal

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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