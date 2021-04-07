«Русал» вложил $1,6 млрд в строительство первой очереди Тайшетского алюминиевого завода
«Русал» вложил в строительство первой очереди Тайшетского алюминиевого завода порядка $1,6 млрд, сообщил гендиректор алюминиевого холдинга Евгений Никитин.
«Общий бюджет строительства первой очереди мощностью 428,5 тыс. тонн оценивается в сумму около $1,6 млрд без НДС ", — цитирует ТАСС гендиректора компании. По его словам, предприятие планируется запустить в этом году. Пуск первого металла на заводе намечен на этот год, на проектные показатели он выйдет в течение последующих после запуска 12-18 месяцев, пояснил он.
Строительство Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области началось в 2006 г., но в 2009 г. «Русал" был вынужден заморозить проект. В 2016 г. компания предложила "Русгидро" стать соинвестором в проекте в качестве альтернативы строительства второй очереди Богучанского алюминиевого завода (им компании владеют паритетно — прим.) По данным агентства, в июне 2019 г. сообщалось, что "Русгидро" и "Русал" не пришли к единой позиции по строительству Тайшетского алюминиевого завода, и "Русал" начал самостоятельно заниматься реализацией проекта.