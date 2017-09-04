Промышленность
Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: «Русгидро» поможет Rusal достроить завод

«Русгидро» получит 50% в Тайшетском алюминиевом заводе Rusal

Но скидку на электроэнергию предприятие от «Русгидро» не получит

Совет директоров «Русгидро» предварительно одобрил участие в совместном с UC Rusal проекте достройки Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области, сообщила «Русгидро». «Менеджментом «Русгидро» была разработана схема участия в проекте, обеспечивающая минимизацию оттока собственных денежных средств, а также снижение дополнительной нагрузки на долговой портфель», – говорится в пресс-релизе.

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