Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: «Русгидро» поможет Rusal достроить завод
«Русгидро» получит 50% в Тайшетском алюминиевом заводе Rusal
Но скидку на электроэнергию предприятие от «Русгидро» не получит
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UC Rusal начала строительство Тайшетского алюминиевого завода еще в 2005 г.
UC Rusal
Совет директоров «Русгидро» предварительно одобрил участие в совместном с UC Rusal проекте достройки Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области, сообщила «Русгидро». «Менеджментом «Русгидро» была разработана схема участия в проекте, обеспечивающая минимизацию оттока собственных денежных средств, а также снижение дополнительной нагрузки на долговой портфель», – говорится в пресс-релизе.
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